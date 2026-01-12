Что стало с Ferrari, проехавшим 1,5 млн километров

Владеть автомобилем Ferrari – мечта многих автолюбителей. Такие машины эксплуатируются своими обладателями очень редко, поэтому чаще всего на них накатывают небольшие пробеги.

Но это не касается Ferrari 456 GT 1992 года выпуска из США, который недавно показал блогер Дуг Таббутт.

В объективы его видеокамер попал редкий экземпляр «Феррари», которому удалось преодолеть колоссальный пробег – 970 тысяч 143 мили. В пересчете на привычные нам единицы измерения – это более 1,5-миллиона км!

Ferrari 456 GT 1992 года выпуска с пробегом 1,5 млн км

Несмотря на неидеальное внешнее и внутреннее состояние, машина находится в неплохой форме и точно прослужит своему владельцу еще как минимум несколько лет, а то и больше.

Разумеется, кузов Ferrari несколько раз подвергался повторному окрашиванию, причем неаккуратному, поскольку следы краски можно заметить даже на ремнях безопасности.

Что касается салона, то кожа на передних сиденьях сильно вытерлась, а сзади и вовсе уменьшилась в размерах, приподняв нижний торец дивана.

Некоторые детали интерьера отваливаются на ходу, а уплотнители дверей затвердели.

Под капотом Ferrari с пробегом свыше 1,5 миллиона километров, установлен родной двигатель мощностью 442 лошадиные силы. Сколько раз он прошел через капремонт не уточняется. Машина способна достигать скорости в 300 километров в час, а ее топливный бак вмещает 110 литров.