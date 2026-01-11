ДомойАвтоновости сегодняМаленький и дешевый «Гелендваген» показался до премьеры

Маленький и дешевый «Гелендваген» показался до премьеры

Текст: Ростислав Архипов
Опубликованы новые неофициальные рендеры мини-варианта внедорожника Mercedes G-Class

Внедорожник Mercedes-Benz G-Class является одной из самых легендарных моделей этого автопроизводителя. Но у него есть один недостаток – машина невероятно дорогая. 

Недавно штутгартский автопроизводитель анонсировал некий новый компактный внедорожник, который в прессе уже окрестили «мини-Гелендваген». Ожидается, что машина окажется очень похожей на оригинальный «Гелик», но получит более компактные размеры и будет стоить значительно дешевле своего старшего брата. 

Мини-версия Mercedes-Benz G-Class (рендер)

Очередные спекулятивные рендеры этой модели накануне опубликовал голландский портал «AutoWeek», полагающий, что автомобиль получит квадратный кузов, объемный капот и угловатые, выступающие колесные арки, из-за чего станет практически полноценной, но уменьшенной копией настоящего G-Class.

Ранее инсайдеры писали, что маленькая версия «Гелендвагена» будет построена на новом шасси, которое окажется производным от оригинального «Гелика», благодаря чему унаследует серьезные внедорожные возможности родственника.

Мини-версия Mercedes-Benz G-Class (рендер)

Уникальными в случае с этой моделью могут стать только силовые агрегаты. Основное внимание, по слухам, будет уделено электромоторам, но будут у машины и обычные ДВС в составе гибридных силовых установок. 

Ожидается, что «бюджетный» G-Class будет представлен не позднее 2027 года. Примерно в этот же период машина приобретет себе конкурента в лице Land Rover, который готовит уменьшенную версию легендарной модели Defender. 

Фото:AutoWeek

