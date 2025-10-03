Мини-версия внедорожника Land Rover Defender показана на первых изображениях

Слухи о том, что компания Land Rover готовит мини-версию внедорожника Defender, ходят на протяжении последнего года. Инсайдеры пишут, что это будет компактный автомобиль, но предлагающий ту же самую внедорожную универсальность, что и оригинальный «Защитник».

Ранее в интернет утекли шпионские фотографии прототипов таких машин, а теперь их решились впервые показать без камуфляжа на спекулятивных рендерах.

Авторы изображений (дизайнеры Motor1) полагают, что формы кузова мини-Defender будут повторять его крупную версию, но с некоторыми усовершенствованиями.

Неофициальный рендер Land Rover Defender Sport

Машина должна сохранить высокую поясную линию и оквадраченные элементы экстерьера, а спереди приобрести более узкую решетку радиатора и округлые бамперы для улучшения аэродинамических характеристик.

Ожидается, что длина внедорожника составит 4,6-метра. Ширина машины, по слухам, будет равна 2-метрам, а высота 1,8-метрам. Автомобиль могут назвать Defender Sport и отправить его конкурировать с еще не вышедшим в продажу Mercedes G-Class в мини-версии.

Прототип Land Rover Defender Sport

С технической точки зрения новый британский внедорожник, вероятно, будет основан на современной платформе EMA, которая используется в моделях Range Rover Evoque и Velar. «Тележка» поддерживает 800-вольтовую бортовую сеть и систему сверхбыстрой зарядки, поэтому вероятность того, что новинка Land Rover будет полностью электрическим автомобилем крайне высока.

Но даже если это действительно так, то продавать машину будут в том числе в подключаемых гибридных модификациях.

Официальный запуск внедорожника запланирован на конец 2026 года, а в продажу машина поступит ближе к 2027 году.