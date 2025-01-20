В Китае готовят роскошный исполинский внедорожник на замену Rolls-Royce Cullinan: его уже ждут в России 

Многие считают, что модельная линейка концерна Great Wall и его внедорожного суббренда Tank остановится на крупных проектах Tank 500 и Tank 700, но это не так.

В «Поднебесной» полным ходом идет разработка нового исполинского внедорожника, который получит индекс 800 и станет самым крупным, богато-оснащенным и дорогим автомобилем марки «Танк». А еще он с большой долей вероятности будет официально продаваться в России.

На днях тестовый прототип Tank 800 был замечен на тестах в КНР. Обклеенный маскировочной пленкой автомобиль засняли на дорогах общего пользования.

Прототип нового Tank 800 (Sohu)

Утверждается, что речь идет о предфинальных испытаниях, после которых «восьмисотый» должны представить официально. Премьера внедорожника может состояться уже в течение этого года.

На шпионских снимках видно, что местами Tank 800 похож на британский люксовый вседорожник Rolls-Royce Cullinan, а также выглядит более крупным и брутальным в сравнении с младшей 700-й моделью.

Прототип нового Tank 800 (Sohu)

Колесная база «восьмисотки» выглядит намного длиннее, задние фонари обладают прямоугольными элементами дизайна, а наклон задних стекол и двери багажника с отдельных ракурсов создают впечатление, что под маскировочной пленкой скрывается новый Cullinan.

Внедорожник обещает стать флагманским предложением бренда Tank и получить два варианта компоновки салона – с шестью или семью местами.

Интерьер прототипа нового Tank 800 (Sohu)

Машине достанется роскошный салон с множеством премиальных опций, а под ее капотом будет работать гибридная силовая установка на базе 3-литрового «наддувного» V6. Максимальная отдача ДВС и электромотора в случае с ней составит более 520 лошадиных сил и 850 Нм крутящего момента.

Напомним, сегодняшняя официальная линейка марки Tank в России включает в себя такие внедорожники как Tank 300, Tank 500 и Tank 700.

С большой долей вероятности с появлением нового флагмана в гамме этого автопроизводителя в Китае он со временем доберется и до российского рынка.