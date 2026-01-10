На продажу выставили ультраредкий лимузин BMW L7 V12

Автомобили BMW известны своими высокими стандартами с точки зрения роскоши, но среди них не так много поистине люксовых моделей.

Одной из таких машин когда-то был лимузин L7 на базе E38, который строился в первую очередь не для того, чтобы зарабатывать с его продаж, а для того, чтобы сигнализировать о высоких амбициях «БМВ» конкурентам.

Таких автомобилей было выпущено очень мало. А один из них недавно выставили на продажу на сайте «Bring a Trailer».

BMW L7 1999, выставленный на продажу в США

L7 представляет собой роскошный лимузин с удлиненной колесной базой, который опирался на BMW 7-Series E38.

Машину выпускали в период с 1997 по 2001 год. Седан комплектовался 5,4-литровым мотором V12 M73, выдававшим около 326 лошадиных сил. Ассистировала двигателю исключительно 5-скоростная автоматическая коробка передач и безальтернативная система заднего привода.

L7 выделялся просторным и роскошным салоном, который нельзя было найти ни в одном другом BMW. Кожаные сиденья с пуговицами, бортовой факс и перегородка для приватности превращали баварскую 4-дверку практически в люксовый автомобиль.

Суммарный тираж BMW L7 составил всего 899 экземпляров, а основными рынками сбыта для них стали Ближний Восток, Юго-Восточная Азия и Европа.

Продающийся сейчас автомобиль находится в США, куда прибыл в 2024 году из Канады. Машина 1999 года выпуска проехала почти 92 тысячи километров и недавно прошла через ремонт тормозов и подвески.

В ее арсенал входят сиденья из белой кожи, двойные стеклопакеты для улучшенной шумоизоляции, солнцезащитные шторки, видеоплеер VHS, холодильник и подставки для ног сзади.

Торги завершатся через 4 дня. Максимальной ставкой на данный момент за этот лот является сумма в 39 тысяч 250 долларов (примерно 3,1-миллиона рублей).