В России начали продавать Renault Duster, которого здесь никогда не было

Текст: Алексей Шмидт
Стартовали неофициальные продажи третьего поколения бестселлера Renault Duster

Renault Duster всегда был завсегдатаем российского авторынка. Машина долгое время собиралась в нашей стране и считалась бестселлером, много лет занимая первое место по продажам в сегменте SUV. 

Последним поколением «Дастера», который продавался в РФ официально, была его вторая итерация. А третью генерацию этой модели россияне не застали – ее представили только в конце 2023 года.

Renault Duster 3 поколения

Как удалось выяснить нашей редакции, недавно в России все же начали предлагать Duster 3 поколения, который здесь никогда не продавался. Их ввоз организовали параллельные импортеры. Машины выставлены пермским автосалоном, причем в сразу четырех вариациях.

Третий «Дастер» доступен для покупателей с 1,3-литровым турбомотором Tce на 150 лошадиных сил, работающим в паре с автоматической коробкой передач (только передний привод), а также с 1,2-литровыми двигателями Tce на 130 «сил» в простом и мягко-гибридном вариантах (полный привод).

Четвертой предложенной в РФ версией нового Duster является модификация с 1,2-литровым двигателем, «заточенным» под работу на сжиженном газе. 

Информации о том, откуда привезли партию этих «Дастеров», нет, но судя по тому, что речь идет о машинах под брендами Renault, это точно не Европа, где они продаются только под маркой Dacia.

Вероятнее всего автомобили прибыли к нам альтернативными путями из Турции, где налажено их производство (в городе Бурса). Цены на такие машины в России, судя по объявленям на популярных классифайдах, начинаются от 3 миллионов 350 тысяч рублей.

