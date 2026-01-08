Camry-конкурент от Hyundai может удивить дизайном «под старину»

Одной из важных премьер компании Hyundai, намеченной на этот год, является проект нового поколения бизнес-седана Sonata.

Машина, позиционирующаяся как прямой конкурент Toyota Camry, Honda Accord и других моделей этого класса, готовится перебраться в уже девятую по счету генерацию. Чего ждать от ее дизайна недавно продемонстрировали цифровые художники издания «NYMammoth».

Ожидается, что экстерьерные решения в проекте новой «Сонаты» будут черпать вдохновение с внешности концепт-кара «N Vision 74».

Hyundai Sonata 9 поколения (спекулятивный рендер)

Машине могут достаться визуальные детали с ретро-мотивами, в частности прямоугольные фары и решетка радиатора, параметрические пиксельные указатели поворота, которые сейчас используются в электрокарах Ioniq, покатый капот и менее рельефные боковины с потайными ручками дверей.

В салоне седана ждут появления новой мультимедийной системы, работающей на базе «операционки» Pleos Connect, которая также появится в новой младшей Elantra/Avante.

Мультимедийная система Hyundai Pleos Connect

С агрегатной линейкой пока ничего не подтверждено официально, но, скорее всего, «девятая» Sonata сохранит свой двигатель внутреннего сгорания, но в виде гибридов нового поколения.

Сейчас Hyundai Sonata предлагается на родном для себя корейском авторынке с 2-литровым бензиновым двигателем, 1,6-литровым бензиновым турбомотором, а также 2-литровым агрегатом, работающем на природном газе, и 2-литровым гибридным ДВС.

Цены на эту 4-дверку начинаются от 28 миллионов 260 тысяч вон (1,6-миллиона рублей).