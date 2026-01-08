Сразу 4 кроссовера Hyundai вошли в список лучших SUV 2026 года

В конце 2025 года в автомобильной прессе вышло немало рейтингов лучших машин от крупнейших мировых изданий. А теперь к ним присоединился американский журнал «Edmunds». Интересным моментом ТОП-а, опубликованного этим порталом, стало обилие в нем машин компании Hyundai.

Итоговый рейтинг лучших SUV 2026 готовился с оглядкой на результаты реальных тестов, проходивших в 2025 году. Неожиданным образом для многих лидирующие позиции в нем заняли кроссоверы корейской марки Hyundai, «застолбив» за собой сразу 4 места из 10.

От Toyota в шорт-лист вошли всего две модели, а от Honda, Subaru, Ford и BMW – только по одной.

1 место – Hyundai Kona

Лучшим автомобилем 2026 года по версии Edmunds был признан компактный кроссовер Hyundai Kona, который хвалят за обилие технологий и наличие физических элементов управления, а также вместительный салон и багажник.

2 место – Hyundai Tucson

Второе место досталось прямому конкуренту бестселлера Toyota RAV4 – Hyundai Tucson. Этот кроссовер назвали одним из самых удачных в классе. Кроме того, окрестили его гибридную силовую установку мощной и динамичной.

3 место – Hyundai Santa Fe

Тройку лучших замкнул более крупный Hyundai Santa Fe. Семейный вседорожник, согласно отзыву авторов этого рейтинга, предлагает просторный салон с тремя рядами сидений и производительный турбомотор, обеспечивающий захватывающие ощущения от вождения, а места для пассажиров предостаточно.

4 место – Hyundai Palisade

Четвертым стал флагманский кроссовер Hyundai Palisade, названный одним из самых доступных, но при этом богато оснащенных машин в своем классе.

В число плюсов этой модели зарубежные эксперты занесли огромное пространство для пассажиров и багажа, а также комфортную работу подвески.

В десятку лучших также вошли: Toyota RAV4, Subaru Outback, Honda Passport, Toyota Grand Highlander Hybrid, Ford Expedition и BMW X1.