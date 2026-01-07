Легендарный Volkswagen Passat CC возвращается с более спортивным и элегантным дизайном 

ДомойАвтоновости сегодняЛегендарный Volkswagen Passat CC возвращается с более спортивным и элегантным дизайном 

Текст: Михаил Романченко
Представлены спекулятивные рендеры знаменитого комфорт-купе VW в гипотетическом новом поколении

В 2008 году на автосалоне в Детройте дебютировала особая версия модели Passat, которой досталась приставка к названию в виде двух одинаковых букв «CC» (Comfort Coupe).

Фактически машина была клоном актуального на тот момент Passat B6, но отличалась от своего прародителя покатой линией крыши, придававшей 4-дверке большую элегантность и даже внешнюю спортивность. А еще такой «Пассат» был крупнее обычного и выделялся отсутствием рамок стекол дверей. 

Осенью 2016 года Passat CC был официально снят с конвейера, превратившись в схожий по формату фастбэк Arteon, который, к слову, продержался в продаже еще меньше – всего 6 лет. 

Как известно, история циклична. И автомобильная история – не исключение. Как мог бы выглядеть Passat CC, если бы ему было суждено вернуться в модельный ряд Volkswagen, накануне продемонстрировала студия-дизайна «Digimods Design». 

Новый Volkswagen Passat CC (неофициальное изображение)

Независимые художники опубликовали рендеры этого комфорт-купе, сохранив его форм-фактор – премиального седана с купеобразным силуэтом и агрессивными линиями кузова.

Спереди авторы изображений наделили машину узкими матричными светодиодными фарами, органично вписанными в минималистичную радиаторную решетку, а боковому профилю автомобиля придали аэродинамичных линий. 

Новый Volkswagen Passat CC (неофициальное изображение)

Сзади гипотетического проекта нового Passat CC разместили светодиодные фонари во всю ширину кузова и спортивный диффузор, подчеркивающий динамичность внешности автомобиля. 

Разумеется, ни о каком возрождении Passat CC сейчас речи не идет. Volkswagen сосредоточен на сегменте кроссоверов и электрификации, уделяя классу седанов с ДВС минимальное количество внимания, времени и средств.

Фото:Digimods Design

