В аэропорту крупного американского города наткнулись на коллекцию дорогих и редких гиперкаров

Международный аэропорт Лос-Анджелеса (США) можно назвать чем угодно, но точно не парковкой супердорогих автомобилей. Но несколько лет назад этот тезис был опровергнут одним из блогеров, случайно наткнувшимся на оставленные за забором в дальнем углу воздушной гавани автомобили. И непростые.

Речь шла о минимум 12 супер- и гиперкарах, одни названия которых способны ввести в шок даже самых богатых людей планеты. Все они находились под тонкими полиэтиленовыми чехлами, словно зарегистрированный багаж.

Сюрреалистичные фотографии этой коллекции стали вирусными. И это немудрено, ведь в нее вошли такие легендарные редкие и дорогие спортивные авто, как McLaren Sabre, Porsche 918 Spyder и McLaren Speedtail. Рядом с ними оказались припаркованы не менее знаменитые Pagani Huayra BC, Lamborgini Centenario, Ferrari LaFerrari и Bugatti Chiron.

Но на этом коллекция не закончилась. Другими ценными экземплярами этого автопарка оказались Ford GT и Aston Martin One 77, а также модифицированный Gunther Werks Porsche 911, Kienigsegg Regera и Agera RS.

Общая стоимость этого впечатляющего состава могла бы легко превысить отметку в 50 миллионов долларов (4 миллиарда рублей).

Как все эти машины оказались в таком странном для парковки месте, история умалчивает до сих пор. Легенда гласит, что это была частная коллекция, которую вывозили за границу, либо машины, направляющиеся на крупный автосалон.

Также не исключено, что речь шла о лотах для некоего засекреченного аукциона, о проведении которого знали только избранные.