Легендарный внедорожный минивэн Mitsubishi и его мини-версия обростут кучей спецверсий

Текст: Алексей Шмидт
Готовится премьера новых исполнений минивэнов Mitsubishi Delica и Delica Mini 

В преддверии предстоящего Токийского автосалона 2026 года Mitsubishi анонсировала целый ряд премьер своих минивэнов Delica D:5 и Delica Mini, которые прошли через процедуру глубокого тюнинга.

В этом году темой выставки в Токио станет «Игривый дух», в честь которого состоятся премьеры моделей «Делика» в обычном и мини-варианте в авантюрных версиях: Delimaru Festa, Ultimate Gear, Active Camper, DAMD Dali и Wild Adventure Style.

ultimate gear 1
Mitsubishi Delica Mini Ultimate Gear

В каждом из случаев машинам достанутся заводские аксессуары и доработки сторонних тюнинг-компаний, которые направлены на улучшение внешнего стиля, проходимости и универсальности.

Mitsubishi Delica D:5 Active Camper
Mitsubishi Delica D:5 Wild Adventure Style
Mitsubishi Delica Mini Wild Adventure Style

Самым интересным Mitsubishi Delica Mini, судя по фотографиям, на выставке может стать его вариант под названием Delimaru Festa (cнимок ниже), дизайн которого максимально соответствует тематике фестиваля этого года. 

Mitsubishi Delica Mini Delimaru Festa

Машина отличится не только особой раскраской кузова в стиле традиционной японской одежды, но и будет украшена знаменитым талисманом Деликару. 

Mitsubishi Delica Mini DALI от DAMD

Еще одним необычным исполнением этой модели станет версия DALI от компании DAMD. Такие компактные минивэны обзаведутся квадратной решеткой радиатора, круглыми фарами и рядом других доработок, которые сделают машину похожей на оригинальный внедорожник Pajero. 

