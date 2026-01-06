ДомойАвтоновости сегодняKia K5 готовится ко второму рестайлингу – изображения

Kia K5 готовится ко второму рестайлингу – изображения

Текст: Ростислав Архипов
Опубликованы первые рендеры реформенного большого седана Kia

기아 K5 풀체인지 이건 단순한 상상이 아닙니다.최근 기아가 보여준 차세대 스타매

В 2019 году Kia начала продажи актуального на данный момент, пятого по счету поколения большого седана K5. Машина, конкурирующая на рынке с Toyota Camry и Honda Accord, была обновлена в 2023-м и казалось, что следующим шагом в развитии этой модели станет плановый переход в шестую генерацию, но все пошло не так, как все думали.

В конце прошлого года Kia пересмотрела свои планы и решила ограничиться в случае с K5 вторым рестайлингом, который, по слухам, намечен на 2027 год.

Как эта популярная модель может поменяться внешне недавно предположили корейские дизайнеры из студии «NYMammoth».

기아 K5 풀체인지 이건 단순한 상상이 아닙니다.최근 기아가 보여준 차세대 스타ᄆ 1
Рестайлинговый Kia K5 (неофициальный рендер)

Независимые художники, опирающиеся на новый фирменный стиль «Киа», полагают, что с очередным обновлением K5 примерит новое оформление передней части кузова и кормы, обзаведясь другими фарами, решеткой радиатора с новой формой и «начинкой», перелицованными бамперами и передаланными фонарями.

Традиционные дверные ручки канут в Лету и будут заменены на новомодные выдвижные.

기아 K5 풀체인지 이건 단순한 상상이 아닙니다.최근 기아가 보여준 차세대 스타ᄆ 2
Рестайлинговый Kia K5 (неофициальный рендер)

Рестайлинг с большой долей вероятности существенным образом затронет и оформление салона седана, где может дебютировать новая мультимедийная система на базе ПО Pleo OS, разработанного концерном Hyundai.

Что касается технической составляющей, то перемены ждут и ее, но какие именно пока неизвестно. Список силовых агрегатов, вероятно, расширится дополнительными вариантами гибридных силовых установок, обеспечивающих большую топливную экономичность и увеличенную дальнобойность исключительно на электротяге.

Фото:NYMammoth

