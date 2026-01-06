ДомойАвтоновости сегодняИзвестный немецкий рамный «проходимец» снова в России

Известный немецкий рамный «проходимец» снова в России

Текст: Михаил Романченко
менее 2 мин. чтения

В Россию вернули Volkswagen Amarok

uso 8254 1

В 2022 году Volkswagen представил новое поколение рамного пикапа Amarok, известного своей проходимостью. В России к тому времени компания уже сворачивала бизнес, поэтому ни о какой смене поколения «Амарока» у нас уже речи не шло. Но в конечном счете эта модель вернулась в РФ, правда пока неофициально. 

По информации «Daily-Motor», в России начали продавать параллельно импортированные VW Amarok второй генерации. Один из экземпляров таких автомобилей сейчас предлагает автосалон в Санкт-Петербурге, занимающийся поставками машин в обход санкций. 

uso 8841 1
Volkswagen Amarok 2025 PanAmericana

Речь идет о модели в предмаксимальной версии PanAmericana. Автомобиль без пробега 2025 года выпуска продается с 3-литровым дизельным двигателем V6 TDI, развивающим 241 лошадиную силу. 

В оснащение рамного пикапа с двойной кабиной входит система полного привода 4Motion с «понижайкой», блокировка заднего межколесного дифференциала, съемное тягово-сцепное устройство, премиальная акустическая система с восемью динамиками и многое другое.

Копия uso 8272 1

Напомним, со вторым поколением Amarok был унифицирован с пикапом американского концерна Ford – моделью Ranger. 

Автомобили построены на одном и том же рамном лонжеронном шасси T6 и обладают практически идентичной «техникой», отличаясь только внешне и настройками рулевого управления, а также подвески. 

uso 8205.jpg

Стоимость нового Volkswagen Amarok, продающегося в России, составляет 8 миллионов 500 тысяч рублей. 

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:Volkswagen

Читайте также:

Последние новости:

Премиальный автодом мечты на базе MAN – апартаменты...

Популярный недорогой SUV Toyota скоро получит 7-местную версию

Новый 4-дверный спорт-фастбэк от Alpine бросит перчатку Porsche...

В России разработали роскошный экспедиционный автодом на базе...

Кроссовер-хит Hyundai Creta ждет революция в новом поколении

Показаны первые концепт-арты следующего Kia Soul

Новый пикап экс-SsangYong для «настоящих мужчин»: раскрыты цены

Корейский семейный кроссовер-бестселлер сменит имидж в рестайлинге

Дешевый и маленький, но очень вместительный бюджетник Daihatsu...

«Растянутый» Suzuki Jimny трансформировался в идеальный аскетичный внедорожный...

Daihatsu выпустит новый мини-внедорожник на зависть Suzuki Jimny

Alphard для бедных: Roomy превратится в мини-копию минивэна-флагмана...

Яйцеобразный минивэн Toyota показался в новом поколении

Квартира с балконом в кузове «КАМАЗа» – премиальный...

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+