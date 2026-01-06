Известный немецкий рамный «проходимец» снова в России

В 2022 году Volkswagen представил новое поколение рамного пикапа Amarok, известного своей проходимостью. В России к тому времени компания уже сворачивала бизнес, поэтому ни о какой смене поколения «Амарока» у нас уже речи не шло. Но в конечном счете эта модель вернулась в РФ, правда пока неофициально.

По информации «Daily-Motor», в России начали продавать параллельно импортированные VW Amarok второй генерации. Один из экземпляров таких автомобилей сейчас предлагает автосалон в Санкт-Петербурге, занимающийся поставками машин в обход санкций.

Volkswagen Amarok 2025 PanAmericana

Речь идет о модели в предмаксимальной версии PanAmericana. Автомобиль без пробега 2025 года выпуска продается с 3-литровым дизельным двигателем V6 TDI, развивающим 241 лошадиную силу.

В оснащение рамного пикапа с двойной кабиной входит система полного привода 4Motion с «понижайкой», блокировка заднего межколесного дифференциала, съемное тягово-сцепное устройство, премиальная акустическая система с восемью динамиками и многое другое.

Напомним, со вторым поколением Amarok был унифицирован с пикапом американского концерна Ford – моделью Ranger.

Автомобили построены на одном и том же рамном лонжеронном шасси T6 и обладают практически идентичной «техникой», отличаясь только внешне и настройками рулевого управления, а также подвески.

Стоимость нового Volkswagen Amarok, продающегося в России, составляет 8 миллионов 500 тысяч рублей.