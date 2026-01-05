Кроссовер-хит Hyundai Creta ждет революция в новом поколении

Hyundai находится на завершающей стадии разработки третьего поколения своего популярного кроссовера Creta. Ожидается, что премьера машины состоится через год. А пока все гадают на тему того, как изменится «Крета» внешне и технически.

Один из своих вариантов накануне представили блогеры «SRK Designs», полагающие, что с точки зрения внешности Creta третьей генерации будет опираться на дизайн недавно представленного концепт-кара Crater.

Hyundai Creta 3 поколения (спекулятивный рендер)

У этой модели бестселлер «Хендэ» может унаследовать переднюю и заднюю нетрадиционную светотехнику, выполненную в виде узких «пиксельных» горизонтальных линий, а также угловатые пропорции кузова.

Hyundai Creta 3 поколения (спекулятивный рендер)

Внутри кроссовер может приобрести изогнутую панорамную стеклянную панель, объединяющую в себе 12,3-дюймовый мультимедийный дисплей и аналогичный по диагонали экран цифровой комбинации приборов.

По слухам, машину ждет фундаментальный сдвиг не только с точки зрения внешности, но и механической части. Автомобиль могут построить на новой платформе K3 с увеличенной колесной базой, поддерживающей как ДВС, так и гибридные, а также полностью электрические силовые агрегаты.

В базовых версиях стоит ждать сохранения привычных 1,5-литровых безнаддувных и турбированных агрегатов, но в более дорогих наличия мощной бензиново-электрической системы со средним расходом 3,6 – 4-литра на 100 км.

В продажу новая Hyundai Creta (SX3) поступит спустя примерно полгода после премьеры, запланированной на начало 2027 года.