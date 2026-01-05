ДомойАвтоновости сегодняПоказаны первые концепт-арты следующего Kia Soul

Показаны первые концепт-арты следующего Kia Soul

Текст: Алиса Шашкова
менее 2 мин. чтения

Уходящий компактный корейский «паркетник» предстал в новом поколении

Снимок экрана 2026 01 05 в 14.42.36

Осенью прошлого года североамериканский офис Kia объявил о том, что компактный кроссовер Soul уходит в отставку. Считается, что впоследствии та же самая судьба ждет и его другие версии, продающиеся за пределами Штатов. Но это не значит, что у «Соула» не будет преемника в будущем.

Машина появилась на рынке в 2008 году и с тех пор сильно полюбилась многим покупателям за свой необычный форм-фактор, сочетающий в себе черты хэтчбека и «паркетника», и вместительность.

Снимок экрана 2026 01 05 в 14.43.17
Kia Soul нового поколения (спекулятивный рендер)

Как мог бы выглядеть следующий «Киа Соул» на днях продемонстрировали дизайнеры «Digimods Design». Независимые художники полагают, что преемник уходящего на пенсию хэтч-кроссовера, если ему дадут «зеленый свет», получит новый фирменный стиль компании, опробованный в новом Seltos.

У «Селтоса» следующий Soul может унаследовать его необычное оформление передней части с «зубастой» решеткой радиатора, вертикальными молниеобразными дневными ходовыми огнями и квадратными основными световыми блоками.

Снимок экрана 2026 01 05 в 14.42.56
Kia Soul нового поколения (спекулятивный рендер)

Сзади машина на рендерах приобрела задние фонари, напоминающие по форме кормовую светотехнику предшественника, но уже в современной итерации. 

Какой могла бы оказаться техническая сторона автомобиля сказать сложно. Но если взглянуть на свежий Kia Seltos, легший в основу этого дизайн-проекта, то следующему «Соулу», вероятно, был бы положен гибридный силовой агрегат, который дебютирует в самом «Селтосе» только в 2027 году.

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:Digimods Design

Читайте также:

Последние новости:

Новый 4-дверный спорт-фастбэк от Alpine бросит перчатку Porsche...

В России разработали роскошный экспедиционный автодом на базе...

Кроссовер-хит Hyundai Creta ждет революция в новом поколении

Новый пикап экс-SsangYong для «настоящих мужчин»: раскрыты цены

Корейский семейный кроссовер-бестселлер сменит имидж в рестайлинге

Дешевый и маленький, но очень вместительный бюджетник Daihatsu...

«Растянутый» Suzuki Jimny трансформировался в идеальный аскетичный внедорожный...

Daihatsu выпустит новый мини-внедорожник на зависть Suzuki Jimny

Alphard для бедных: Roomy превратится в мини-копию минивэна-флагмана...

Яйцеобразный минивэн Toyota показался в новом поколении

Квартира с балконом в кузове «КАМАЗа» – премиальный...

Самый маленький в мире электрокар совершит культовый кэмбек...

Популярный недорогой городской автомобиль Suzuki «похудеет» в новом...

Honda Fit нового поколения отличится агрессивностью и мизерным...

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+