Показаны первые концепт-арты следующего Kia Soul

Осенью прошлого года североамериканский офис Kia объявил о том, что компактный кроссовер Soul уходит в отставку. Считается, что впоследствии та же самая судьба ждет и его другие версии, продающиеся за пределами Штатов. Но это не значит, что у «Соула» не будет преемника в будущем.

Машина появилась на рынке в 2008 году и с тех пор сильно полюбилась многим покупателям за свой необычный форм-фактор, сочетающий в себе черты хэтчбека и «паркетника», и вместительность.

Kia Soul нового поколения (спекулятивный рендер)

Как мог бы выглядеть следующий «Киа Соул» на днях продемонстрировали дизайнеры «Digimods Design». Независимые художники полагают, что преемник уходящего на пенсию хэтч-кроссовера, если ему дадут «зеленый свет», получит новый фирменный стиль компании, опробованный в новом Seltos.

У «Селтоса» следующий Soul может унаследовать его необычное оформление передней части с «зубастой» решеткой радиатора, вертикальными молниеобразными дневными ходовыми огнями и квадратными основными световыми блоками.

Kia Soul нового поколения (спекулятивный рендер)

Сзади машина на рендерах приобрела задние фонари, напоминающие по форме кормовую светотехнику предшественника, но уже в современной итерации.

Какой могла бы оказаться техническая сторона автомобиля сказать сложно. Но если взглянуть на свежий Kia Seltos, легший в основу этого дизайн-проекта, то следующему «Соулу», вероятно, был бы положен гибридный силовой агрегат, который дебютирует в самом «Селтосе» только в 2027 году.