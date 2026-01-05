ДомойАвтоновости сегодняНовый пикап экс-SsangYong для «настоящих мужчин»: раскрыты цены

Новый пикап экс-SsangYong для «настоящих мужчин»: раскрыты цены

Текст: Алиса Шашкова
KGM определилась со стоимостью нового пикапа Musso

Компания KG Mobility меньше недели назад представила новый рамный пикап, получивший название Musso. В рекламных материалах корейского автопроизводителя, ранее известного как SsangYong, машину называют «автомобилем для настоящих мужчин». Накануне KGM определилась с ценой таких пикапов на родном для себя рынке.

Новый утилитарник Musso, который уже называют потенциальным конкурентом мирового бестселлера Toyota Hilux, получил фирменный стиль KGM, ранее опробованный в кроссоверной модели Torres.

Автомобиль приобрел выразительные дневные ходовые огни и горизонтальные светодиодные габаритные огни с кинетическим световым блоком. 

Сзади пикап щеголяет смелой и внушительной на вид кормой, подчеркнутой декоративной накладкой на задней двери и полностью светодиодными фонарями. 

Продавать новый рамный пикап KGM Musso будут с двумя силовыми агрегатами: 2-литровым бензиновым турбодвигателем и 2,2-литровым дизелем, а также в двух вариантах кузова: стандартном и удлиненном, предназначенных для разных целей (от рабочих поездок до отдыха). 

В оснащение автомобиля войдут передовые электронные водительские ассистенты, в том числе интеллектуальная система круиз-контроля, предупреждение о превышении скорости, система 3D-кругового обзора и беспроводные интерфейсы Android Auto и Apple CarPlay.

Стоимость базового KGM Musso на родине с бензиновым двигателем в стандартной по длине версии составит минимум 35 миллионов 900 тысяч вон (около 2 миллионов рублей). Самым дорогим вариантом пикапа станет дизельный удлиненный утилитарник за 41 миллион 700 тысяч вон (2,3-миллиона рублей). 

Фото:KGM

