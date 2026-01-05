Корейский семейный кроссовер-бестселлер сменит имидж в рестайлинге

Компания Hyundai близка к премьере рестайлинговой версии семейного кроссовера Santa Fe. Популярный SUV корейской марки был представлен в своей нынешней генерации с лета 2023 года. Машина изменилась практически до неузнаваемости, но далеко не всем ее внешность пришлась по вкусу.

С обновлением Hyundai должна внести точечные коррективы в экстерьер «Санта Фе». О том, какими они будут, накануне рассказали и показали в независимой дизайн-студии «NYMammoth».

Цифровые художники, никак не связанные с «Хендэ», полагают, что новому Santa Fe достанется перелицованная передняя и задняя части кузова, в то время как боковины останутся без изменений.

Рестайлинговый Hyundai Santa Fe (рендеринг)

Решетка радиатора сменит конструкцию, бамперы подвергнутся модернизации, фары будут выполнены в совершенно новом графическом исполнении (с вертикальными и горизонтальными лампами), а поворотники перенесут выше (одна из основных жалоб на нынешний Santa Fe), чтобы улучшить безопасность на дороге.

Интерьерные улучшения включат в себя переработанную компоновку мультимедийного дисплея, который будет управляться системой Pleos Connect, и центральной консоли.

Кроме того, новый Santa Fe может улучшить свою конкурентоспособность на рынке за счет ряда новых технологий, в том числе появления гибридной версии V2L и системы рекуперативного торможения нового поколения.

Премьера рестайлингового «Санта Фе» запланирована на середину 2026 года.