Дешевый и маленький, но очень вместительный бюджетник Daihatsu рвется в новое поколение

Текст: Ростислав Архипов
Опубликованы первые рендеры реформенного Tanto

Копия 1766983196 1

Daihatsu Tanto – основа модельного ряда марки Daihatsu (входит в состав Toyota Group). Машина является пионером жанра мини-универсалов с высокой крышей и сейчас пребывает в своем четвертом поколении (с 2019 года).

Скоро этой модели в нынешнем виде исполнится более 7 лет, а это означает, что до полноценной модернизации автомобиля осталось совсем немного времени.

Портал «Goo-net» из Японии полагает, что ключом к прогнозированию направления развития дизайна нового Tanto является гибридный концепт-кар K-Vision, показанный на выставке Japan Mobility Show 2025 года в Токио.

Ожидается, что внешний вид свежей генерации «Танто» будет основан на той же концепции, но с более адаптированными под современные тенденции в области дизайна.

1766983196
Daihatsu Tanto нового поколения (спекулятивный рендер)

Спереди компакту Daihatsu достанутся оквадраченные блоки фар, обрамленные светодиодными кластерами ДХО. Решетка радиатора получит прямоугольную форму, а бампер обзаведется строгими линиями и необычными вырезами под нижние воздухозаборники. 

Дополнят образ машины футуристичные колесные диски, отсылающие к концепту K-Vision, и аналогичные рельефные боковины кузова.

K Vision 1 1
Концепт-кар Daihatsu K-Vision

О технических изменениях пока информации нет. Но, скорее всего, Tanto нового поколения будет комплектоваться атмосферным двигателем и вариатором. Не исключена также гибридная силовая установка.

Вероятная дата выхода в продажу нового «Танто» – конец 2026 или начало 2027 года. 

Фото:Goo-net

