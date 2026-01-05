ДомойАвтоновости сегодня«Растянутый» Suzuki Jimny трансформировался в идеальный аскетичный внедорожный кемпер 

«Растянутый» Suzuki Jimny трансформировался в идеальный аскетичный внедорожный кемпер 

Текст: Михаил Романченко
менее 2 мин. чтения

Представлен простой автодом на базе Suzuki Jimny Nomade

33 1 1

Suzuki Jimny – это известный рамный внедорожник с компактными размерами, габариты которого не так давно увеличили в 5-дверной версии Nomade. Но даже несмотря на появление новой модификации машину сложно назвать большой. Ее длина составляет всего 3,9-метра. 

Впрочем, даже этих размеров оказалось достаточно для того, чтобы превратить внедорожник в удобный кемпер, в котором можно штурмовать бездорожье и не застрять по пути к точки назначения.

1 1 3

Разработчиком такого автодома является японская фирма «White House Camper», базирующаяся в Нагои. Специалисты этой компании взяли за основу своего проекта пятидверный вариант Jimny Nomade и за счет доработок трансформировали этот автомобиль в идеальный внедорожный кемпер.

2 1 1

Габариты машины не изменились за исключением высоты. На крыше внедорожника расположилась вместительная палатка с выдвижным механизмом, в которой предусмотрено просторное место для сна размером 202×108 см для двух взрослых.

Доступ внутрь осуществляется через второй ряд сидений, а большой люк позволяет стоять внутри палатки в полный рост для переодевания.

джимни кемпер

Стоимость кемпера раскрыта с учетом цены самого автомобиля. В версии с механической трансмиссией цена аскетичного автодома на базе Jimny Nomade начинается от 3 миллионов 894 тысяч иен (1 миллион 990 тысяч рублей), а с АКПП от 3 миллионов 993 тысяч иен (2 миллиона 40 тысяч рублей). 

В продажу в Японии такие кемперы поступят в течение этого года. 

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:Motor1

Читайте также:

Последние новости:

Новый 4-дверный спорт-фастбэк от Alpine бросит перчатку Porsche...

В России разработали роскошный экспедиционный автодом на базе...

Кроссовер-хит Hyundai Creta ждет революция в новом поколении

Показаны первые концепт-арты следующего Kia Soul

Новый пикап экс-SsangYong для «настоящих мужчин»: раскрыты цены

Корейский семейный кроссовер-бестселлер сменит имидж в рестайлинге

Дешевый и маленький, но очень вместительный бюджетник Daihatsu...

Daihatsu выпустит новый мини-внедорожник на зависть Suzuki Jimny

Alphard для бедных: Roomy превратится в мини-копию минивэна-флагмана...

Яйцеобразный минивэн Toyota показался в новом поколении

Квартира с балконом в кузове «КАМАЗа» – премиальный...

Самый маленький в мире электрокар совершит культовый кэмбек...

Популярный недорогой городской автомобиль Suzuki «похудеет» в новом...

Honda Fit нового поколения отличится агрессивностью и мизерным...

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+