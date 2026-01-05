«Растянутый» Suzuki Jimny трансформировался в идеальный аскетичный внедорожный кемпер 

Suzuki Jimny – это известный рамный внедорожник с компактными размерами, габариты которого не так давно увеличили в 5-дверной версии Nomade. Но даже несмотря на появление новой модификации машину сложно назвать большой. Ее длина составляет всего 3,9-метра.

Впрочем, даже этих размеров оказалось достаточно для того, чтобы превратить внедорожник в удобный кемпер, в котором можно штурмовать бездорожье и не застрять по пути к точки назначения.

Разработчиком такого автодома является японская фирма «White House Camper», базирующаяся в Нагои. Специалисты этой компании взяли за основу своего проекта пятидверный вариант Jimny Nomade и за счет доработок трансформировали этот автомобиль в идеальный внедорожный кемпер.

Габариты машины не изменились за исключением высоты. На крыше внедорожника расположилась вместительная палатка с выдвижным механизмом, в которой предусмотрено просторное место для сна размером 202×108 см для двух взрослых.

Доступ внутрь осуществляется через второй ряд сидений, а большой люк позволяет стоять внутри палатки в полный рост для переодевания.

Стоимость кемпера раскрыта с учетом цены самого автомобиля. В версии с механической трансмиссией цена аскетичного автодома на базе Jimny Nomade начинается от 3 миллионов 894 тысяч иен (1 миллион 990 тысяч рублей), а с АКПП от 3 миллионов 993 тысяч иен (2 миллиона 40 тысяч рублей).

В продажу в Японии такие кемперы поступят в течение этого года.