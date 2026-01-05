Daihatsu выпустит новый мини-внедорожник на зависть Suzuki Jimny

По информации японских СМИ, бюджетный суббренд компании Toyota – марка Daihatsu – разрабатывает новый субкомпактный внедорожник, который, как ожидается, получит тот же формат, что и мировой бестселлер Suzuki Jimny.

Инсайдеры утверждают, что премьера такого автомобиля состоится до конца этого года, а самого его назовут Rugger. Это имя уже использовалось раньше (c 1984 по 2002 год) для компактного внедорожника с рамной конструкцией.

Несмотря на то, что машина позиционируется как конкурент Suzuki Jimny, рамного шасси у нее, скорее всего, не будет. Внедорожник построят на платформе DNGA и предложат для него полный привод только опционально.

Рендер Daihatsu Rugger

Автомобиль должен получить пятидверный кузов, напоминающий по своей угловатости «растянутую» версию Suzuki Jimny Nomade, а также вобрать в свой экстерьер решения, ранее представленные в прототипе WakuWaku образца 2019 года.

По размерам машина может оказаться близкой к модели Taft, но ее клиренс будет увеличен ориентировочно на 12 мм.

В подкапотном пространстве нового Daihatsu Rugger может расположиться малообъемная «тройка» мощностью от 54 до 64 лошадиных сил в атмосферной и «наддувной» модификации соответственно. Ассистировать мотору будет коробка передач D-СVT.

Интерьер Toyota Rocky 2025

В салоне новый Rugger может обзавестись современной мультимедийной системой и оформлением, которое будет пересекаться с его старшим братом Daihatsu Roсky.

Ориентировочная цена такого внедорожника составит от 1 миллиона 600 до 2 миллионов 200 тысяч иен. При пересчете на российскую валюту сегодня это вилка от 820 до 1 миллиона 125 тысяч рублей соответственно.