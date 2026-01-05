ДомойАвтоновости сегодняDaihatsu выпустит новый мини-внедорожник на зависть Suzuki Jimny

Daihatsu выпустит новый мини-внедорожник на зависть Suzuki Jimny

Текст: Алиса Шашкова
менее 2 мин. чтения

Недорогая субмарка Toyota готовится к возрождению имени Rugger

1

По информации японских СМИ, бюджетный суббренд компании Toyota – марка Daihatsu – разрабатывает новый субкомпактный внедорожник, который, как ожидается, получит тот же формат, что и мировой бестселлер Suzuki Jimny.

Инсайдеры утверждают, что премьера такого автомобиля состоится до конца этого года, а самого его назовут Rugger. Это имя уже использовалось раньше (c 1984 по 2002 год) для компактного внедорожника с рамной конструкцией. 

Несмотря на то, что машина позиционируется как конкурент Suzuki Jimny, рамного шасси у нее, скорее всего, не будет. Внедорожник построят на платформе DNGA и предложат для него полный привод только опционально. 

2
Рендер Daihatsu Rugger

Автомобиль должен получить пятидверный кузов, напоминающий по своей угловатости «растянутую» версию Suzuki Jimny Nomade, а также вобрать в свой экстерьер решения, ранее представленные в прототипе WakuWaku образца 2019 года. 

По размерам машина может оказаться близкой к модели Taft, но ее клиренс будет увеличен ориентировочно на 12 мм. 

В подкапотном пространстве нового Daihatsu Rugger может расположиться малообъемная «тройка» мощностью от 54 до 64 лошадиных сил в атмосферной и «наддувной» модификации соответственно. Ассистировать мотору будет коробка передач D-СVT. 

daihatsu rocky hybrid dashboard view 112100
Интерьер Toyota Rocky 2025

В салоне новый Rugger может обзавестись современной мультимедийной системой и оформлением, которое будет пересекаться с его старшим братом Daihatsu Roсky. 

Ориентировочная цена такого внедорожника составит от 1 миллиона 600 до 2 миллионов 200 тысяч иен. При пересчете на российскую валюту сегодня это вилка от 820 до 1 миллиона 125 тысяч рублей соответственно.

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:Response

Читайте также:

Последние новости:

Новый 4-дверный спорт-фастбэк от Alpine бросит перчатку Porsche...

В России разработали роскошный экспедиционный автодом на базе...

Кроссовер-хит Hyundai Creta ждет революция в новом поколении

Показаны первые концепт-арты следующего Kia Soul

Новый пикап экс-SsangYong для «настоящих мужчин»: раскрыты цены

Корейский семейный кроссовер-бестселлер сменит имидж в рестайлинге

Дешевый и маленький, но очень вместительный бюджетник Daihatsu...

«Растянутый» Suzuki Jimny трансформировался в идеальный аскетичный внедорожный...

Alphard для бедных: Roomy превратится в мини-копию минивэна-флагмана...

Яйцеобразный минивэн Toyota показался в новом поколении

Квартира с балконом в кузове «КАМАЗа» – премиальный...

Самый маленький в мире электрокар совершит культовый кэмбек...

Популярный недорогой городской автомобиль Suzuki «похудеет» в новом...

Honda Fit нового поколения отличится агрессивностью и мизерным...

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+