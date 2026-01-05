ДомойАвтоновости сегодняAlphard для бедных: Roomy превратится в мини-копию минивэна-флагмана Toyota

Alphard для бедных: Roomy превратится в мини-копию минивэна-флагмана Toyota

Текст: Алексей Шмидт
Близнецы Toyota Roomy и Daihatsu Thor готовятся к шагу в новое поколение

Toyota Roomy вышел в продажу в Японии в 2014 году. Машина, обладающая близнецом Daihatsu Thor (с 2016 года), обновилась в 2020-м и сейчас готовится к затянувшемуся переходу в новую генерацию.

Инсайдеры из «Страны восходящего солнца» пишут, что новые кей-кары Toyota и Daihatsu окажутся неким подобием флагманского минивэна Alphard с точки зрения внешнего дизайна, но будут стоить во много раз дешевле своего старшего брата.

Изначально предполагалось, что машины сменят поколение одновременно в 2024 году, однако из-за скандала с сертификацией автомобилей Daihatsu, вероятно, сроки их дебюта будут перенесены на 2028 год. До этой даты (в 2026-м) кей-кары могут успеть пройти через еще одно промежуточное обновление. 

Что касается полноценной новой генерации, то новые Roomy/Thor должны приобрести 1,2-литровый гибридный двигатель eSmart, который сейчас ставится на модели Rocky/Raize.

Благодаря этой силовой установке езда по городу должна стать более плавной, а повседневная эксплуатация машин более комфортной. 

Вместе с новой технической частью автомобили должны получить также новый, более выразительный дизайн, местами отсылающий к флагману Alphard.

Машинам может достаться массивная решетка радиатора, узкие фары и сложные по рисунку светодиодные дневные ходовые огни, а также оспортивленные бамперы спереди и сзади.

ИСТОЧНИК:Best Car

