ДомойАвтоновости сегодняВ России научились превращать Toyota Land Cruiser в уютные внедорожные кемперы для...

В России научились превращать Toyota Land Cruiser в уютные внедорожные кемперы для любой погоды

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
smilvietbu0lxrgqtzcldnp9yl4pfwg8 1

Интерес к домам на колесах в последние годы растет не только заграницей, но и в России. Количество компаний, занимающихся постройкой кемперов, неизменно увеличивается. И далеко не всегда их продукция базируется на отечественной технике.

Один из таких примеров проект компании «Омск Автодом». Специалисты этой сибирской фирмы разработали и реализовали кемпер, в основу которого лег проверенный временем пикап Toyota Land Cruiser 70-й серии.

На шасси машины водрузили спроектированный российскими специалистами жилой модуль. Для того, чтобы выдерживать нагрузку, подвеска японского внедорожника была доработана. Омские умельцы заменили на нем рессоры, амортизаторы и передние стойки.

15kwmvkaif3g1ejql6o7m5prv3dfu3iq 1
Автодом на базе Toyota Land Cruiser 70

Автодом предусмотрен для жизни 3 человек в условиях умеренного климата при температуре от -45 градусов по Цельсию до +40°С.

За внедорожные качества кемпера помимо системы полного привода отвечает две лебедки и система блокировки межколесных дифференциалов. Вместе с ним в комплекте идет грузовой прицеп, позволяющий брать с собой все необходимое для долгих вылазок в малопроходимую местность. Топливных баков в кемпере сразу два – по 90 литров каждый. Двигатель – бензиновый 1GR-FE мощностью 238 лошадиных сил, трансмиссия – МКПП.

кемпер ленд крузер 70
Жилой модуль автодома на базе Toyota Land Cruiser 70

Все самое главное сосредоточено внутри жилого отсека, где можно рассчитывать на компактную гостиную с диваном, под которым расположен вместительный ящик с баком для чистой воды и бойлером. Есть раскладной столик с креслами, под которыми установлены аккумуляторы с блоком управления и зарядкой во время движения, а также инвертор с функцией контроля заряда от солнечных панелей. 

Предусмотрено много мест для хранения по типу кухонного гарнитура. Есть кассетный биотуалет, душевая кабина, а также компактная стиральная машина, холодильник, газовая плита, телевизор и кондиционер. 

Стоимость автодома на базе Toyota Land Cruiser 70 не раскрывается. Обсуждать ее разработчик кемпера готов непосредственно с заказчиком такого автомобиля. 

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:omskautodom.ru

Читайте также:

Последние новости:

Проблема за проблемой: Toyota вошла в ТОП-3 по...

Дизайнеры переосмыслили культовый американский «кроссовер-чемодан» Ford Flex

Финальная Mitsubishi Delica D:5 столкнулась с ажиотажным спросом:...

Mercedes Auto 2000: экспериментальная машина, опередившая всех на...

Показан пуленепробиваемый BMW X5, который используют в ФБР

Не менял «масло» в коробке 1,6 миллиона км:...

Новый Renault «для дачников» обретает форму

Бюджетный пикап Toyota трансформировался в роскошный гостиничный номер...

Маленький минивэн Mitsubishi начального уровня превратится в чемпиона...

Новая Honda NSX поразит мощностью свыше 1000 лошадиных...

Долгожданный новый Mitsubishi Pajero раскрывается к премьере

Японский хэтчбек-внедорожник за 700 тысяч рублей вот-вот станет...

Новый универсал Toyota Probox обещает унаследовать дизайн RAV4

Популярный кроссовер Hyundai Tucson осмелеет в новом поколении 

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+