В России научились превращать Toyota Land Cruiser в уютные внедорожные кемперы для любой погоды

Интерес к домам на колесах в последние годы растет не только заграницей, но и в России. Количество компаний, занимающихся постройкой кемперов, неизменно увеличивается. И далеко не всегда их продукция базируется на отечественной технике.

Один из таких примеров проект компании «Омск Автодом». Специалисты этой сибирской фирмы разработали и реализовали кемпер, в основу которого лег проверенный временем пикап Toyota Land Cruiser 70-й серии.

На шасси машины водрузили спроектированный российскими специалистами жилой модуль. Для того, чтобы выдерживать нагрузку, подвеска японского внедорожника была доработана. Омские умельцы заменили на нем рессоры, амортизаторы и передние стойки.

Автодом на базе Toyota Land Cruiser 70

Автодом предусмотрен для жизни 3 человек в условиях умеренного климата при температуре от -45 градусов по Цельсию до +40°С.

За внедорожные качества кемпера помимо системы полного привода отвечает две лебедки и система блокировки межколесных дифференциалов. Вместе с ним в комплекте идет грузовой прицеп, позволяющий брать с собой все необходимое для долгих вылазок в малопроходимую местность. Топливных баков в кемпере сразу два – по 90 литров каждый. Двигатель – бензиновый 1GR-FE мощностью 238 лошадиных сил, трансмиссия – МКПП.

Жилой модуль автодома на базе Toyota Land Cruiser 70

Все самое главное сосредоточено внутри жилого отсека, где можно рассчитывать на компактную гостиную с диваном, под которым расположен вместительный ящик с баком для чистой воды и бойлером. Есть раскладной столик с креслами, под которыми установлены аккумуляторы с блоком управления и зарядкой во время движения, а также инвертор с функцией контроля заряда от солнечных панелей.

Предусмотрено много мест для хранения по типу кухонного гарнитура. Есть кассетный биотуалет, душевая кабина, а также компактная стиральная машина, холодильник, газовая плита, телевизор и кондиционер.

Стоимость автодома на базе Toyota Land Cruiser 70 не раскрывается. Обсуждать ее разработчик кемпера готов непосредственно с заказчиком такого автомобиля.