Показан пуленепробиваемый BMW X5, который используют в ФБР

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
P90363935 lowRes the new bmw x5 prote 1

На протяжении последних 22 лет компания BMW продает особую версию своих моделей, которая призвана защищать водителя и пассажиров машин баварской марки от обстрелов и взрыва гранат. В 2019 году компания представила автомобиль X5 Protection VR6, на который, судя по сообщениям американской прессы, недавно пересел глава ФБР каш Патель.

Переход с бронированного Chevrolet Suburban, долгое время ассоциировавшегося с автомобилем, который неизменно используют сотрудники федеральных правохранительных огранов Штатов, на BMW X5 стал неожиданным шагом. И если верить сообщениям прессы, речь идет о X5 Protection VR6 заводской комплектации, а не особенной.

P90363285 lowRes the new bmw x5 prote 1
Бронированный BMW X5 Protection VR6

Внешне такой кроссовер очень похож на обычный «Икс пятый», но машина разработана специально для перевозки пассажиров в условиях повышенного риска.

Автомобиль оснащен 30-миллиметровым многослойным баллистическим стеклом, имеет стальные швы по всей конструкции кузова и самогерметизирующийся топливный бак, который сохраняет работоспособность даже после повреждений.

P90363288 lowRes the new bmw x5 prote 1 1
Бронированный BMW X5 Protection VR6

Общий вес таких машин составляет почти 3,3-тонны, а под их капотом работает 4,4-литровый бензиновый мотор V8. Кроссоверы способны разгоняться до 210 километров в час, а расход горючего в случае с ними достигает 19 литров на 100 км. 

Одной из причин, по которым глава ФБР решил пересесть с американского внедорожника на немецкий, связана с тем, что бронированные BMW X5 наряду с обычной версией этой модели собирается на заводе в США (Спартанбург). 

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:BMW

