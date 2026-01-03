Показан пуленепробиваемый BMW X5, который используют в ФБР

На протяжении последних 22 лет компания BMW продает особую версию своих моделей, которая призвана защищать водителя и пассажиров машин баварской марки от обстрелов и взрыва гранат. В 2019 году компания представила автомобиль X5 Protection VR6, на который, судя по сообщениям американской прессы, недавно пересел глава ФБР каш Патель.

Переход с бронированного Chevrolet Suburban, долгое время ассоциировавшегося с автомобилем, который неизменно используют сотрудники федеральных правохранительных огранов Штатов, на BMW X5 стал неожиданным шагом. И если верить сообщениям прессы, речь идет о X5 Protection VR6 заводской комплектации, а не особенной.

Бронированный BMW X5 Protection VR6

Внешне такой кроссовер очень похож на обычный «Икс пятый», но машина разработана специально для перевозки пассажиров в условиях повышенного риска.

Автомобиль оснащен 30-миллиметровым многослойным баллистическим стеклом, имеет стальные швы по всей конструкции кузова и самогерметизирующийся топливный бак, который сохраняет работоспособность даже после повреждений.

Бронированный BMW X5 Protection VR6

Общий вес таких машин составляет почти 3,3-тонны, а под их капотом работает 4,4-литровый бензиновый мотор V8. Кроссоверы способны разгоняться до 210 километров в час, а расход горючего в случае с ними достигает 19 литров на 100 км.

Одной из причин, по которым глава ФБР решил пересесть с американского внедорожника на немецкий, связана с тем, что бронированные BMW X5 наряду с обычной версией этой модели собирается на заводе в США (Спартанбург).