Новый Renault «для дачников» обретает форму

Текст: Михаил Романченко
Снимок экрана 2026 01 03 в 10.43.38

Осенью 2023 года Renault показала новый шоу-кар, получивший название Niagara. Машина выглядела максимально брутально и футуристично, но, скорее всего, не сохранит эту внешность в серийной версии. 

Дизайнер из Латинской Америки Клебер Сильва (KDesignAG) полагает, что «товарный» пикап Niagara лишится практически всех нетипичных экстерьерных и конструктивных решений, которые были у его прототипа.

Снимок экрана 2026 01 03 в 10.44.38
Renault Niagara (рендер)

Машина может оказаться заметно ниже шоу-кара, избавиться от мощных бамперов, внедорожных колес, экспедиционного багажника на крыше и многих других атрибутов «проходимцев».

Вместо этого «Ниагаре», скорее всего, будет положена внешность, срисованная с другого «латиноамериканского» кроссовера Renault Boreal с аналогичными фарами, решеткой радиатора, бампером и боковинами кузова.

Снимок экрана 2026 01 03 в 10.44.20
Renault Niagara (рендер)

Единственной разницей во внешности между Niagara и «Бореалем» станет конструкция кормы пикапа, но даже ей достанутся такие же задние фонари, что и в случае с «паркетником», дебютировавшим в прошлом году. 

Снимок экрана 2026 01 03 в 10.45.20
Рендер интерьера Renault Niagara

В качестве платформы для себя новый автомобиль Renault, покупать который будут в основном южноамериканские фермеры, выступит «тележка» CMF-B. Эта же архитектура лежит в основе кроссоверов Boreal, Duster и Bigster.

Полный привод для автомобиля предложат в качестве опции, а под его капотом разместится 1,3-литровый двигатель Turbo Flex TCe, способный «переваривать» как бензин, так и этанол (популярный вид топлива в Латинской Америке). Мощность этого мотора, по слухам, составит около 155-163 лошадиных сил.

Дебютировать новый пикап Renault должен в течение этого года. Его производство наладят в Аргентине. 

Фото:Kleber Silva/KDesignAG

