Renault подтвердила выпуск нового брутального автомобиля для бездорожья

Осенью 2023 года компания Renault представила некий внедорожный пикап, который, как ожидалось, трансформируется в серийную модель.

С тех пор прошло уже больше 2 лет, но товарный «вездеход» так и не появился. Однако на днях на проходящем автосалоне в Сан-Паулу руководство «Рено» подтвердило скорый дебют такой модели.

Утверждается, что речь идет о серийном варианте шоу-кара Renault Niagara, который два года назад наделал немало шума своим брутальным внешним видом.

Renault Niagra (концепт 2023 года)

Впрочем, в товарном исполнении эта модель, скорее всего, получит менее броские визуальные решения, хотя в самой компании накануне заявили, что машина примерит дизайн, очень близкий к концепции.

Механическая сторона этого автомобиля сейчас окутана тайной, но известно, что пикап построят на платформе CMF-B, которая сделает его родственником бестселлера Renault Duster.

Renault Niagra (концепт 2023 года)

В подкапотный отсек кроссовера, по слухам, на первых порах установят 1,3-литровый двигатель Turbo Flex TCe, развивающий до 163 лошадиных сил при работе на этаноле и 156 л.с. на бензине. Пиковый крутящий момент мотора достигнет отметки в 270 Нм.

Ассистировать двигателю будет исключительно 6-скоростная роботизированная трансмиссия с двумя сцеплениями, а также опционально доступная система полного привода.

В продажу новый внедорожный пикап Renault поступит в 2026 году. Его выпуском займется завод французского автопроизводителя в Аргентине.