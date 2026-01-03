ДомойАвтоновости сегодняБюджетный пикап Toyota трансформировался в роскошный гостиничный номер с холодильником, плитой, кондиционером...

Бюджетный пикап Toyota трансформировался в роскошный гостиничный номер с холодильником, плитой, кондиционером и душем

Текст: Алиса Шашкова
Рост популярности автодомов в Японии активно повлиял на количество моделей, представленных  в этом сегменте. Недавно этот список был расширен интересным проектом, который, как ожидается, станет одним из бестселлеров своего класса.

Речь идет о модели компании JP Star, названной Discovery1. Уникальной особенностью этого бюджетного кемпера является его комфортабельное внутреннее убранство, которое можно сравнить с роскошным гостиничным номером на колесах.

Внутреннее убранство автодома Discover1 от JP Star

В основе автодома лежит коммерческая модель Toyota Camroad. Ее габариты выглядят следующим образом: длина – 4990 мм, ширина – 2000 мм, высота – 2800 мм. Разработчики кемпера добавили этой машине жилой отсек, стены которого выполнены из композитных материалов.

Внутри использована отделка деревом, особое напольное покрытие и освещение. Предусмотрена гостиная со складным столом и L-образным диваном, простая кухня, а также душевая комната с туалетом и раковиной. 

Кемпер оборудован всей стандартной бытовой техникой, такой как плита, микроволновая печь, холодильник, телевизор. Есть даже кондиционер.

Для того, чтобы организовать спальное место, достаточно просто сложить стол и разложить диван, образовав просторную двухспальную кровать.

В передней части салона также предусмотрен раскладной диван, а общее внутреннее пространство спроектировано таким образом, чтобы рассчитывать на многочисленные места для хранения вещей. 

В оснащение автодома Discover1 также входит аккумулятор емкостью 400 Ач, который заряжается от солнечной панели на крыше мощностью 400 Вт. 

Стоимость такого автодома будет начинаться от 8 миллионов 500 тысяч иен, что эквивалентно сумме в 4,3-миллиона рублей. 

Фото:JP Star

