Новая Honda NSX поразит мощностью свыше 1000 лошадиных сил

Спорткар Honda NSX появился на свет в 1989 году. Машину ценили за ее необычный дизайн, высокую производительность и выдающуюся управляемость. Выпуск этой модели прекратили в 2005 году. И с тех пор стабильно ходят слухи о ее запланированном возрождении.

Не исключает такую перспективу даже сама «Хонда», но пока не спешит подтверждать о намерении перезапустить это легендарное срендемоторного купе.

Японский журнал «Best Car», имеющий связи внутри многих местных автопроизводителей, сообщает, что новый NSX действительно готовится к возвращению. Его премьера запланирована на 2028 год.

Honda NSX нового поколения (рендер)

По данным инсайдеров, спорткупе окажется 100-процентным электромобилем. Его изюминкой станет невероятно высокая мощность, которая, как ожидается, превысит отметку в 1000 лошадиных сил.

Ключом к достижению таких показателей станет использование высокотехнологичных твердотельных батарей, разработка которых сейчас идет полным ходом. Их производство могут наладить уже в ближайшее время, а сами аккумуляторы будут устанавливаться в модели «Хонда», запланированные на выпуск во второй половине 2020-х годов.

От спортивного автомобиля ждут футуристичной внешности с мускулистыми колесными арками и кабиной, выполненной в форме капсулы.

Журналисты из Японии пишут, что благодаря новейшей системе полного привода и интегрированной системе управления новый NSX сможет практически без погрешности трансформировать мощность в скорость на дороге, а сама эта модель возьмет на себя роль флагмана Honda.