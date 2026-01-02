ДомойАвтоновости сегодняНовая Honda NSX поразит мощностью свыше 1000 лошадиных сил

Новая Honda NSX поразит мощностью свыше 1000 лошадиных сил

Текст: Алиса Шашкова
менее 2 мин. чтения
10 s JMS2025 yosou 27 1 1

Спорткар Honda NSX появился на свет в 1989 году. Машину ценили за ее необычный дизайн, высокую производительность и выдающуюся управляемость. Выпуск этой модели прекратили в 2005 году. И с тех пор стабильно ходят слухи о ее запланированном возрождении. 

Не исключает такую перспективу даже сама «Хонда», но пока не спешит подтверждать о намерении перезапустить это легендарное срендемоторного купе.

Японский журнал «Best Car», имеющий связи внутри многих местных автопроизводителей, сообщает, что новый NSX действительно готовится к возвращению. Его премьера запланирована на 2028 год.

2028 honda nsx rendering from japans bestcar website the v0 uzewuzkwprag1
Honda NSX нового поколения (рендер)

По данным инсайдеров, спорткупе окажется 100-процентным электромобилем. Его изюминкой станет невероятно высокая мощность, которая, как ожидается, превысит отметку в 1000 лошадиных сил.

Ключом к достижению таких показателей станет использование высокотехнологичных твердотельных батарей, разработка которых сейчас идет полным ходом. Их производство могут наладить уже в ближайшее время, а сами аккумуляторы будут устанавливаться в модели «Хонда», запланированные на выпуск во второй половине 2020-х годов. 

От спортивного автомобиля ждут футуристичной внешности с мускулистыми колесными арками и кабиной, выполненной в форме капсулы.

Снимок экрана 2025 10 12 в 09.23.13 1
Honda NSX нового поколения (рендер)

Журналисты из Японии пишут, что благодаря новейшей системе полного привода и интегрированной системе управления новый NSX сможет практически без погрешности трансформировать мощность в скорость на дороге, а сама эта модель возьмет на себя роль флагмана Honda.

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:Best Car

Читайте также:

Последние новости:

Долгожданный новый Mitsubishi Pajero раскрывается к премьере

Японский хэтчбек-внедорожник за 700 тысяч рублей вот-вот станет...

Новый универсал Toyota Probox обещает унаследовать дизайн RAV4

Популярный кроссовер Hyundai Tucson осмелеет в новом поколении 

Новый минивэн Toyota Hiace становится реальностью

Крутой рамный внедорожник Nissan Terra показался в современном...

В Россию вернули известный седан Honda: теперь он...

Рестайлинговый Mercedes S-Class обещает удивить совсем другим дизайном

Новый Toyota Harrier уже на финишной прямой

«Святой Грааль» автоиндустрии намекает на скорое возвращение 

Корейский кроссовер-хит Hyundai Santa Fe показался в новом...

«Зимний» автодом для бездорожья удивляет финской дровяной сауной...

Новый уникальный гиперкар Bugatti будет вдохновлен легендарным первым...

В России запустили продажи самого долговечного автомобиля в...

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+