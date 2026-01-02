Японский хэтчбек-внедорожник за 700 тысяч рублей вот-вот станет «бруталом»

В июне 2020 года компания Daihatsu, принадлежащая концерну Toyota Group, представила совершенно новый внедорожный хэтчбек Taft. Машина стала очень популярной благодаря своему дизайну и вместительному несмотря на компактные размеры салону.

После пятилетнего цикла производства появились новости о том, что Daihatsu готовит масштабную модернизацию Taft. На днях в интернете был опубликован рендер этой машины, позволяющий взглянуть на то, как она может выглядеть.

Актуальный «Тафт» базируется на платформе DNGA-A и отличается компактными габаритами: 3395x1475x1630 мм. Колесная база компакта равна 2460 мм.

Рендер нового поколения Daihatsu Taft

Если верить рендеру выше, новый Taft примерит более брутальную внешность по сравнению со своим предшественником.

Машина может приобрести прямоугольные светодиодные фары, срисованные с новейшего концепт-кара K-Vision, новый передний бампер с матовой серебристой нижней защитной пластиной, а также устойчивые к царапинам боковые юбки и расширенные колесные арки, что в совокупности придаст Taft более выраженный внедорожный внешний стиль.

Что касается интерьерных изысков, то новый «Тафт» сохранит фирменную панорамную стеклянную крышу, названную Sky Feel Top, а также удивит наличием увеличенной комбинации приборов и большим сенсорным экраном мультимедийной системы.

Актуальный Daihatsu Taft

Под капотом реформенный Taft должен сохранить 0,66-литровые бензиновые атмосферный и турбомотор, соответствующие требованиям для сегмента кей-каров. Их мощность, как и раньше, составит 52 и 64 лошадиные силы.

В продаже будут как переднеприводные, так и полноприводные «Тафты».

Ожидается, что с модернизацией машина незначительно подорожает. Сейчас цены на эту модель в Японии начинается от 1 миллиона 419 тысяч иен (710 тысяч рублей).