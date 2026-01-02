Японский хэтчбек-внедорожник за 700 тысяч рублей вот-вот станет «бруталом»

В июне 2020 года компания Daihatsu, принадлежащая концерну Toyota Group, представила совершенно новый внедорожный хэтчбек Taft. Машина стала очень популярной благодаря своему дизайну и вместительному несмотря на компактные размеры салону.
После пятилетнего цикла производства появились новости о том, что Daihatsu готовит масштабную модернизацию Taft. На днях в интернете был опубликован рендер этой машины, позволяющий взглянуть на то, как она может выглядеть.
Актуальный «Тафт» базируется на платформе DNGA-A и отличается компактными габаритами: 3395x1475x1630 мм. Колесная база компакта равна 2460 мм.
Если верить рендеру выше, новый Taft примерит более брутальную внешность по сравнению со своим предшественником.
Машина может приобрести прямоугольные светодиодные фары, срисованные с новейшего концепт-кара K-Vision, новый передний бампер с матовой серебристой нижней защитной пластиной, а также устойчивые к царапинам боковые юбки и расширенные колесные арки, что в совокупности придаст Taft более выраженный внедорожный внешний стиль.
Что касается интерьерных изысков, то новый «Тафт» сохранит фирменную панорамную стеклянную крышу, названную Sky Feel Top, а также удивит наличием увеличенной комбинации приборов и большим сенсорным экраном мультимедийной системы.
Под капотом реформенный Taft должен сохранить 0,66-литровые бензиновые атмосферный и турбомотор, соответствующие требованиям для сегмента кей-каров. Их мощность, как и раньше, составит 52 и 64 лошадиные силы.
В продаже будут как переднеприводные, так и полноприводные «Тафты».
Ожидается, что с модернизацией машина незначительно подорожает. Сейчас цены на эту модель в Японии начинается от 1 миллиона 419 тысяч иен (710 тысяч рублей).