Популярный кроссовер Hyundai Tucson осмелеет в новом поколении 

Компания Hyundai готовится к крупной модернизации своей самой популярной модели на мировом рынке – кроссовера Tucson. Ожидается, что машина удивит смелыми дизайнерскими решениями, которые сделают ее практически неузнаваемой в сравнении с предшественницей.

Изменения в экстерьере «паркетника» должны включить в себя совершенно по-новому скроенный кузов, новый дизайн дневных ходовых огней, в котором будут использованы горизонтальные и вертикальные линии, проходящие по всей поверхности бампера.

Hyundai Tucson нового поколения (неофициальный рендер)

Фары получат раздельную конструкцию в нижней части, задние фонари сменят форму и «начинку», а в целом внешний облик машины окажется близок по концепции к старшему Santa Fe.

От кроссовера также ждут серьезных улучшений с точки зрения дизайна и функциональности интерьера. За мультимедийные качества внутри будет отвечать информационно-развлекательная система Pleos Connect, представленная ранее в этом году.

Концепция мультимедийной системы Hyundai Pleos Connect

Дополнять ее предстоит оптимизированной приборной панели, на которой расположится только самая важная информация, необходимая водителю (скорость, выбранная передача и обороты двигателя). Все остальные информационные сообщения перенесут на планшетный экран «мультимедийки».

В линейку силовых агрегатов в первую очередь войдут экологичные варианты. Будут доступны 1,6-литровая бензиновая турбогибридная силовая установка и подключаемый гибрид. Также ожидается выпуск высокопроизводительной N-модели, которая превзойдет по мощности все остальные доступные для машины двигатели.

В продажу новый Hyundai Tucson, по слухам, должен поступить примерно в середине 2026 года.