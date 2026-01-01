Крутой рамный внедорожник Nissan Terra показался в современном обличии

С 2018 года Nissan производит на своем конвейере в Таиланде и Китае внедорожник Terra. Машина известна и за пределами этих рынков, но под именем X-Terra, а в ее основе лежит платформа Nissan Navara.

В 2021-м «Терра» приобрела обновленную версию, в которой пережила модернизацию внешнего и внутреннего дизайна. А теперь этот автомобиль готовится шагнуть в новое поколение.

Как он изменится визуально предсказали независимые художники студии «Digimods Design», ожидающие от экстерьера нового Terra футуристичных мотивов.

Авторы рендеров полагают, что внедорожник нового поколения получит гораздо более современный и агрессивный дизайн, чем у него был раньше.

Nissan Terra нового поколения (рендер)

Передняя часть приобретет большую решетку радиатора с темными хромированными акцентами и узкими светодиодными фарами, а также острые дневные ходовые огни, подчеркивающие брутальный характер внедорожника.

Силуэт кузова машины останется угловатым, верным своим корням, но на этот раз обзаведется более четкими линиями и мускулистыми пропорциями.

Nissan Terra нового поколения (рендер)

Сзади внедорожник ждет более лаконичный дизайн с горизонтальными светодиодными задними фонарями, усиливающими ощущение премиальности.

Ожидается, что в новом поколении внедорожник построят не на платформе Navara, а на основе утилитарника Frontier Pro. У него же автомобиль, вероятно, унаследует и техническую «начинку», обзаведясь подключаемой гибридной силовой установкой мощностью до 410 лошадиных сил и 800 Нм.

Презентовать новый Nissan Terra могут в ближайшие несколько лет.