ДомойАвтоновости сегодняКрутой рамный внедорожник Nissan Terra показался в современном обличии

Крутой рамный внедорожник Nissan Terra показался в современном обличии

Текст: Алиса Шашкова
менее 2 мин. чтения
Снимок экрана 2026 01 01 в 15.39.56

С 2018 года Nissan производит на своем конвейере в Таиланде и Китае внедорожник Terra. Машина известна и за пределами этих рынков, но под именем X-Terra, а в ее основе лежит платформа Nissan Navara.

В 2021-м «Терра» приобрела обновленную версию, в которой пережила модернизацию внешнего и внутреннего дизайна. А теперь этот автомобиль готовится шагнуть в новое поколение. 

Как он изменится визуально предсказали независимые художники студии «Digimods Design», ожидающие от экстерьера нового Terra футуристичных мотивов.

Авторы рендеров полагают, что внедорожник нового поколения получит гораздо более современный и агрессивный дизайн, чем у него был раньше.

Снимок экрана 2026 01 01 в 15.39.10
Nissan Terra нового поколения (рендер)

Передняя часть приобретет большую решетку радиатора с темными хромированными акцентами и узкими светодиодными фарами, а также острые дневные ходовые огни, подчеркивающие брутальный характер внедорожника. 

Силуэт кузова машины останется угловатым, верным своим корням, но на этот раз обзаведется более четкими линиями и мускулистыми пропорциями. 

Снимок экрана 2026 01 01 в 15.39.39
Nissan Terra нового поколения (рендер)

Сзади внедорожник ждет более лаконичный дизайн с горизонтальными светодиодными задними фонарями, усиливающими ощущение премиальности.

Ожидается, что в новом поколении внедорожник построят не на платформе Navara, а на основе утилитарника Frontier Pro. У него же автомобиль, вероятно, унаследует и техническую «начинку», обзаведясь подключаемой гибридной силовой установкой мощностью до 410 лошадиных сил и 800 Нм.

Презентовать новый Nissan Terra могут в ближайшие несколько лет.

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:Digimods Design

Читайте также:

Последние новости:

В Россию вернули известный седан Honda: теперь он...

Рестайлинговый Mercedes S-Class обещает удивить совсем другим дизайном

Новый Toyota Harrier уже на финишной прямой

«Святой Грааль» автоиндустрии намекает на скорое возвращение 

Корейский кроссовер-хит Hyundai Santa Fe показался в новом...

«Зимний» автодом для бездорожья удивляет финской дровяной сауной...

Новый уникальный гиперкар Bugatti будет вдохновлен легендарным первым...

В России запустили продажи самого долговечного автомобиля в...

Jeep Wrangler получил «снежную» версию в Японии

Новый легковой пикап Toyota на базе мирового SUV-хита...

Седан Hyundai Sonata удивит неузнаваемым дизайном в новом...

Показан внедорожный кемпер Odessa: у него уютный интерьер...

Новый футуристичный кроссовер Renault запатентовали в Южной Корее

Автомобили, которые используют моторы BMW, но не являются...

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+