Новый Toyota Harrier уже на финишной прямой

Текст: Михаил Романченко
Разработка нового поколения кроссовера – близкого родственника Toyota RAV4 подходит к концу. Машина сохранит имя Harrier и будет предлагаться только на родном для себя японском авторынке.

Как пишут местные СМИ, если все пойдет по плану, новый «Харриер» дебютирует во второй половине 2026 года, изменившись визуально и механически.

Снимок экрана 2025 05 25 в 16.16.42
Toyota Harrier нового поколения (неофициальный рендер)

От реформенного кроссовера, позиционирующегося в Японии как более дорогой и оснащенный аналог Toyota RAV4, ждут увеличенных размеров в сравнении с предшественником.

Длина «паркетника» может прибавить 10 мм, ширина – 5 мм, а высота кузова, напротив, окажется ниже на 20 мм актуальной модели.

От автомобиля ждут более купеобразного силуэта, нового дизайна «передка», кормы и даже боковин кузова, а также модернизированной механической части.

250525 28503 10 XSF0e 1
Toyota Harrier нового поколения (неофициальный рендер)

По слухам, приводить в движение рестайлинговый Harrier будет 1,5-литровый рядный 4-цилиндровый бензиновый турбомотор, дополненный электрическим довеском. Гибридная система позволит обеспечить машине максимальную мощность до 180 л.с.

Продавать кроссовер, вероятно, будут с системой E-Four. Эта технология 4WD, которая реализуется посредством установки на заднюю ось отдельного электрического двигателя, который переправляет крутящий момент на задние колеса через двуступенчатый редуктор.

Фото:Response

