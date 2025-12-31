ДомойАвтоновости сегодня«Святой Грааль» автоиндустрии намекает на скорое возвращение 

Текст: Алексей Шмидт
Subaru показала тизер, намекающий на скорую презентацию модели STI. Машина будет представлена уже совсем скоро – 9 января. Всего за несколько дней до открытия Токийского автосалона.

Популярный японский автомобильный бренд Subaru прекратил выпуск всеми любимой модели WRX STI в начале 2022 года, сообщив, что не у нее будет преемника. Однако в 2025 году все повернулось с ног на голову. 

Руководство «Субару» заинтриговали поклонников в преддверии Токийской автовыставки 2025 года в октябре, представив два впечатляющих новых концепт-кара. Один оказался электрическим, а второй использовал под капотом бензиновый двигатель.

И вот теперь японский автопроизводитель опубликовал еще один тизер последней модели, которая, как ожидается, представляет собой идейного преемника WRX STI. 

subaru wrx sti
Тизер новой модели Subaru

На кадрах с видеотизера можно рассмотреть отдельные элементы дизайна машины, в том числе ее воздухозаборник на капоте, который крупнее, чем у обычного WRX, а также специальную облицовку кормы и вырезы, отсылающие к раллийным корням Subaru.

df155df2 c868 4384 8cab 23495e3c2b73
Тизер новой модели Subaru

Видеролик заканчивается тем, что машина проносится мимо камеры. Размытый кадр позволяет увидеть заднее стекло автомобиля, подтверждая, что это все-таки седан, а не хэтчбек. 

Некоторые фанаты «Субару» считают, что это может быть лишь пакет STI Performance Pack с визуальными и незначительными динамическими изменениями, а не полноценный новый WRX STI. 

Узнать кто был прав получится уже меньше, чем через 2 недели. До премьеры новинки Subaru остается всего 9 дней. 

Фото:Subaru

