«Святой Грааль» автоиндустрии намекает на скорое возвращение 

Subaru показала тизер, намекающий на скорую презентацию модели STI. Машина будет представлена уже совсем скоро – 9 января. Всего за несколько дней до открытия Токийского автосалона.

Популярный японский автомобильный бренд Subaru прекратил выпуск всеми любимой модели WRX STI в начале 2022 года, сообщив, что не у нее будет преемника. Однако в 2025 году все повернулось с ног на голову.

Руководство «Субару» заинтриговали поклонников в преддверии Токийской автовыставки 2025 года в октябре, представив два впечатляющих новых концепт-кара. Один оказался электрическим, а второй использовал под капотом бензиновый двигатель.

И вот теперь японский автопроизводитель опубликовал еще один тизер последней модели, которая, как ожидается, представляет собой идейного преемника WRX STI.

Тизер новой модели Subaru

На кадрах с видеотизера можно рассмотреть отдельные элементы дизайна машины, в том числе ее воздухозаборник на капоте, который крупнее, чем у обычного WRX, а также специальную облицовку кормы и вырезы, отсылающие к раллийным корням Subaru.

Тизер новой модели Subaru

Видеролик заканчивается тем, что машина проносится мимо камеры. Размытый кадр позволяет увидеть заднее стекло автомобиля, подтверждая, что это все-таки седан, а не хэтчбек.

Некоторые фанаты «Субару» считают, что это может быть лишь пакет STI Performance Pack с визуальными и незначительными динамическими изменениями, а не полноценный новый WRX STI.

Узнать кто был прав получится уже меньше, чем через 2 недели. До премьеры новинки Subaru остается всего 9 дней.