Корейский кроссовер-хит Hyundai Santa Fe показался в новом виде

Текст: Ростислав Архипов
Разработка обновленного Hyundai Santa Fe находится на финальной стадии. Тестовые прототипы этого кроссовера уже активно колесят по дорогам Южной Кореи и дают местным цифровым дизайнерам повод фантазировать об изменениях в их внешности.

Собственный вариант экстерьера рестайлингового «Санта Фе» недавно представила студия «NYMammoth». Авторы рендеров реформенного корейского кроссовера предрекают этой популярной модели тотальную переделку передней части кузова и кормы.

Рестайлинговый Hyundai Santa Fe (рендер)

От модернизированного Santa Fe ждут вертикальных пиксельных фонарей дневных ходовых огней, визуальной объединенных узкой горизонтальной LED-планкой, отдельных блоков основной светотехники ниже в бампере и многоуровневой решетки радиатора.  

Рестайлинговый Hyundai Santa Fe (рендер)

Корма автомобиля, если верить рендерам, обзаведется аналогичными по дизайну фонарями, дополнять которые предстоит диодному росчерку посередине, а указатели поворота будут перемещены вверх для улучшения видимости для других водителей в дорожном потоке. 

Мультимедийная система Hyundai Pleos Connect

Интерьер нового Santa Fe, скорее всего, также претерпит значительные изменения, включая установку нового дисплея на базе новой мультимедийной системы Pleos Connect. 

Силовые агрегаты кроссовера, вероятно, останутся прежними. Сейчас «Санта Фе» предлагается в Южной Корее с 2,5-литровым бензиновым турбомотором и 1,6-литровым турбогибридным двигателем. 

Презентовать модернизированный Hyundai Santa Fe хотят ближе к середине 2026 года.

Фото:NYMammoth, Hyundai

