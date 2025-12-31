ДомойАвтоновости сегодня«Зимний» автодом для бездорожья удивляет финской дровяной сауной на колесах

«Зимний» автодом для бездорожья удивляет финской дровяной сауной на колесах

Текст: Михаил Романченко
менее 2 мин. чтения
211

Движение «VanLife», в рамках которого люди, активно путешествующие по миру на автодомах, делятся своими проектами в соцсетях, существует на протяжении многих лет. И порой их кемперы, созданные самостоятельно, поражают воображение не меньше чем те, что разрабатывают и продают специализированные компании.

Один из таких примеров обнаружился в США. Владелец Ford E350 (Econoline) 2000 года выпуска, проживающий на Аляске, переоборудовал этот грузовой фургон в нечто большее, чем обычный автодом.

v6 1546544430
Ford E350 Econoline 2000 года выпуска, переделанный в автодом

Сама машина получила увеличенный дорожный просвет и модернизированную подвеску, позволяющую ей штурмовать снежные препятствия, а также обзавелась силовыми бамперами и лестницей на крышу, где располагается подъемный спальный механизм компании Sportsmobile.

v2 1546543695
Ford E350 Econoline 2000 года выпуска с прицепом-сауной

Но главной «фишкой» этого кемпера является его прицеп, который, к слову, также обладает отдельным спальным местом на крыше, увеличивающим пространство для голов путешественников. А внутри него реализована настоящая финская дровяная сауна. 

v4 1546543866

Она облицована 2-дюймовым слоем пенополиуретана и отделана белым кедром (на деревянных панелях выгравировали горный пейзаж). 

v3 1546543468
Сауна в прицепе Ford E350 Econoline

Авторам проекта удалось разместить внутри дровяную печь Dwarf мощностью 4 кВт с дымоходом, который проходит через стену. Помимо него его владельцы могут рассчитывать на 2-конфорочную газовую плиту, холодильник и водопровод.

v10 1546544430
Жилой отсек в кемпере Ford E350 Econoline

В качестве движущей силы автодом с прицепом, в котором располагается передвижная дровяная сауна, использует 7,3-литровый дизельный мотор Powerstroke V8. Его мощность, как и стоимость реализации такого нетривиального кемпер-проекта, не называется.

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:Craigslist

Читайте также:

Последние новости:

Новый Toyota Harrier уже на финишной прямой

«Святой Грааль» автоиндустрии намекает на скорое возвращение 

Корейский кроссовер-хит Hyundai Santa Fe показался в новом...

Новый уникальный гиперкар Bugatti будет вдохновлен легендарным первым...

В России запустили продажи самого долговечного автомобиля в...

Jeep Wrangler получил «снежную» версию в Японии

Новый легковой пикап Toyota на базе мирового SUV-хита...

Седан Hyundai Sonata удивит неузнаваемым дизайном в новом...

Показан внедорожный кемпер Odessa: у него уютный интерьер...

Новый футуристичный кроссовер Renault запатентовали в Южной Корее

Автомобили, которые используют моторы BMW, но не являются...

Mazda возвращает RX-7 и готовит новое поколение MX-5

Самый продаваемый автомобиль Toyota в истории скоро изменится...

DAMD превратила малютку Mitsubishi Delica Mini в подобие...

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+