«Зимний» автодом для бездорожья удивляет финской дровяной сауной на колесах

Движение «VanLife», в рамках которого люди, активно путешествующие по миру на автодомах, делятся своими проектами в соцсетях, существует на протяжении многих лет. И порой их кемперы, созданные самостоятельно, поражают воображение не меньше чем те, что разрабатывают и продают специализированные компании.

Один из таких примеров обнаружился в США. Владелец Ford E350 (Econoline) 2000 года выпуска, проживающий на Аляске, переоборудовал этот грузовой фургон в нечто большее, чем обычный автодом.

Ford E350 Econoline 2000 года выпуска, переделанный в автодом

Сама машина получила увеличенный дорожный просвет и модернизированную подвеску, позволяющую ей штурмовать снежные препятствия, а также обзавелась силовыми бамперами и лестницей на крышу, где располагается подъемный спальный механизм компании Sportsmobile.

Ford E350 Econoline 2000 года выпуска с прицепом-сауной

Но главной «фишкой» этого кемпера является его прицеп, который, к слову, также обладает отдельным спальным местом на крыше, увеличивающим пространство для голов путешественников. А внутри него реализована настоящая финская дровяная сауна.

Она облицована 2-дюймовым слоем пенополиуретана и отделана белым кедром (на деревянных панелях выгравировали горный пейзаж).

Сауна в прицепе Ford E350 Econoline

Авторам проекта удалось разместить внутри дровяную печь Dwarf мощностью 4 кВт с дымоходом, который проходит через стену. Помимо него его владельцы могут рассчитывать на 2-конфорочную газовую плиту, холодильник и водопровод.

Жилой отсек в кемпере Ford E350 Econoline

В качестве движущей силы автодом с прицепом, в котором располагается передвижная дровяная сауна, использует 7,3-литровый дизельный мотор Powerstroke V8. Его мощность, как и стоимость реализации такого нетривиального кемпер-проекта, не называется.