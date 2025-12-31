Новый уникальный гиперкар Bugatti будет вдохновлен легендарным первым Veyron

Компания Bugatti готовит новую уникальную модель, которая, по слухам, дебютирует 22 января 2026 года. Машина будет представлять собой нечто вроде эксклюзивного проекта Brouillard, который опирался на Mistral, но в качестве основы задействует совсем иную модель.

Как сообщает зарубежная пресса, новый уникальный гиперкар Bugatti окажется вдохновлен легендарной моделью Veyron 16.4 с номером шасси 001.

Bugatti Veyron 16.4 (шасси 001)

Первый в истории Veyron был окрашен в 2-цветную красно-черную ливрею. И его родственник, который должны назвать Solitare, вероятно, получит аналогичную цветовую схему.

На момент премьеры «Вейрон» был самым передовым дорожным автомобилем, а двигатель, которым он приводился в движение, был не менее легендарным.

Интерьер Bugatti Veyron 16.4 (шасси 001)

Первоначально в качестве него выступал 8-литровый W16 с четырьмя турбонаддувами, развивавший 1000 лошадиных сил. За прошедшие годы он был модернизирован, и в последней версии выдавал уже 1600 «сил».

Ожидается, что именно этот мотор будет установлен на новый уникальный автомобиль Bugatti, созданный по мотивам Veyron.