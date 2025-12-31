ДомойАвтоновости сегодняНовый уникальный гиперкар Bugatti будет вдохновлен легендарным первым Veyron

Новый уникальный гиперкар Bugatti будет вдохновлен легендарным первым Veyron

Текст: Алиса Шашкова
менее 2 мин. чтения
Копия Bugatti Veyron chassis 001 2 1

Компания Bugatti готовит новую уникальную модель, которая, по слухам, дебютирует 22 января 2026 года. Машина будет представлять собой нечто вроде эксклюзивного проекта Brouillard, который опирался на Mistral, но в качестве основы задействует совсем иную модель.

Как сообщает зарубежная пресса, новый уникальный гиперкар Bugatti окажется вдохновлен легендарной моделью Veyron 16.4 с номером шасси 001.

Bugatti Veyron chassis 001 3
Bugatti Veyron 16.4 (шасси 001)

Первый в истории Veyron был окрашен в 2-цветную красно-черную ливрею. И его родственник, который должны назвать Solitare, вероятно, получит аналогичную цветовую схему. 

На момент премьеры «Вейрон» был самым передовым дорожным автомобилем, а двигатель, которым он приводился в движение, был не менее легендарным. 

Bugatti Veyron chassis 001 1
Интерьер Bugatti Veyron 16.4 (шасси 001)

Первоначально в качестве него выступал 8-литровый W16 с четырьмя турбонаддувами, развивавший 1000 лошадиных сил. За прошедшие годы он был модернизирован, и в последней версии выдавал уже 1600 «сил».

Ожидается, что именно этот мотор будет установлен на новый уникальный автомобиль Bugatti, созданный по мотивам Veyron.

Фото:Bugatti

Читайте также:

Последние новости:

