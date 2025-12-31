В России запустили продажи самого долговечного автомобиля в мире, который прослужит владельцу всю жизнь

В России кроссоверы и внедорожники Toyota известны по большей части моделями RAV4, а также Land Cruiser. Но за пределами нашей страны в портфолио этого автопроизводителя входят и другие SUV. Причем некоторые из них считаются невероятно долговечными.

Как удалось разузнать нашей редакции, проанализировавшей предложения на местных классифайдах, один из таких внедорожников теперь можно купить и в России.

Toyota Sequoia 2025

Серые импортеры наладили поставки в РФ машин Toyota Sequoia. Согласно исследованию «iSeeCars», этот внедорожник считается самым долговечным автомобилем в мире и достигает пробега в 400 тысяч км в 39,1% случаев, что является лучшим показателем в рейтинге 2025 года.

Новые Toyota Sequoia сегодня можно приобрести или заказать в Москве и Санкт-Петербурге. Самым доступным предложением является машина в столице за 13 миллионов 799 тысяч рублей, а наиболее дорогим – автомобиль в «Городе на Неве» за 15 миллионов рублей.

Toyota Sequoia 2025

Во всех случаях речь идет о внедорожниках, оснащенных 3,5-литровым бензиновым двигателем V6 твин-турбо, работающим в паре с электрическим мотором. Максимальная отдача этой связки составляет 437 л.с., а пиковый крутящий момент равен 790 Нм.

Интерьер Toyota Sequoia 2025

Ассистентами этой силовой установки, названной i-Force Max, выступает классическая 9-диапазонная автоматическая трансмиссия и система полного привода.