Jeep Wrangler получил «снежную» версию в Японии

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
Американский бренд внедорожников Jeep продолжает расширять количество спецверсий одной из самых известных своих моделей – Wrangler.

Накануне выяснилось, что в Японии начались продажи специальной модификации этого вездехода под названием Snow Trace. Особый «Рэнглер» вдохновлялся тематикой горнолыжного спорта.

Лимитированный Wrangler Snow Trace создавался на базе модели Wrangler Unlimited Sahara. Он включает в свой арсенал элементы дизайна в стиле горнолыжного спорта.

Изменения в спецверсии Jeep Wrangler Snow Trace

Это заметно по наклейкам в виде лыж и лыжников на капоте и крыльях, а также на заднем стекле с изображением Willys MB рядом со снеговиком. 

Кроме того, на корпусах боковых зеркал выгравирована надпись Jeep, а чехол запасного колеса украшен изображением Wrangler на фоне заснеженных гор.

Изменения в спецверсии Jeep Wrangler Snow Trace

Производитель специально подготовил для спецверсии Snow Trace два варианта белых дисков в стиле ретро, демонстрирующих два совершенно разных визуальных эффекта благодаря наличию или отсутствию центрального серебристого колпака. 

В мощностные характеристики автопроизводитель решил не вмешиваться. Под капотом внедорожника установлен стоковый 2-литровый 4-цилиндровый бензиновый мотор с турбонаддувом, который развивает 270 лошадиных сил. Двигатель сочетается с системой полного привода Selec-Trac. 

Общий тираж таких машин составит всего 150 единиц. Продавать их собираются исключительно на японском рынке. 

Фото:Jeep

