ДомойАвтоновости сегодняСедан Hyundai Sonata удивит неузнаваемым дизайном в новом поколении

Седан Hyundai Sonata удивит неузнаваемым дизайном в новом поколении

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
Снимок экрана 2025 12 31 в 08.35.00

Компания Hyundai готовится провести крупную модернизацию своего популярного седана D-класса Sonata. В нынешнем виде машина продается с 2023 года, когда ей было суждено пройти через рестайлинг. А теперь настал черед плановой смены поколения.

Цифровые художники «KooKiSung Studio» из Южной Кореи полагают, что в новой генерации «Соната» приобретет практически неузнаваемый дизайн в сравнении со всеми предшественниками, удивив строгим экстерьером в стиле концепт-кара N Vision 74 образца 2022 года.

Снимок экрана 2025 12 31 в 08.34.16
Рендер нового поколения Hyundai Sonata

Машине могут достаться визуальные решения в стиле нового поколения модели Nexo, названные «Искусством стали», а также ретро-мотивы.

Переделке должны подвергнуться практически все детали внешности от фар, бамперов, решетки радиатора и фонарей до колесных дисков и линий кузова.

Снимок экрана 2025 12 31 в 08.34.36
Рендер нового поколения Hyundai Sonata

В интерьере новой «Сонаты» ждут появления мультимедийной системы Pleos Connect, представленной ранее в этом году, а само внутреннее убранство 4-дверки, скорее всего, будет полностью переработано. 

56768 30141 257
Концепция мультимедийной системы Hyundai Pleos Connect

Что касается линейки силовых агрегатов, то она с большой долей вероятности будет опираться на гибриды, в том числе на «мягкие» (MHEV), классические (HEV) и подзаряжаемые (PHEV).

Их мощностные характеристики раскроют ближе к официальной премьере самой машины, намеченной на 2026-2027 годы.

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:KooKiSung Studio, Hyundai

Читайте также:

Последние новости:

Jeep Wrangler получил «снежную» версию в Японии

Новый легковой пикап Toyota на базе мирового SUV-хита...

Показан внедорожный кемпер Odessa: у него уютный интерьер...

Новый футуристичный кроссовер Renault запатентовали в Южной Корее

Автомобили, которые используют моторы BMW, но не являются...

Mazda возвращает RX-7 и готовит новое поколение MX-5

Самый продаваемый автомобиль Toyota в истории скоро изменится...

DAMD превратила малютку Mitsubishi Delica Mini в подобие...

Самый дорогой в мире Mercedes G-Class собран в...

Представлено роскошное жилище на колесах для путешествий с...

Рестайлинговый Hyundai Santa Fe обещает исправить все визуальные...

Новый корейский седан бизнес-класса: первые изображения

Новый BMW X5 (G65) начинает раскрываться в подробностях

Рестайлинговый Lexus RX может сильно удивить поклонников этого...

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+