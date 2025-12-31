Седан Hyundai Sonata удивит неузнаваемым дизайном в новом поколении

Компания Hyundai готовится провести крупную модернизацию своего популярного седана D-класса Sonata. В нынешнем виде машина продается с 2023 года, когда ей было суждено пройти через рестайлинг. А теперь настал черед плановой смены поколения.

Цифровые художники «KooKiSung Studio» из Южной Кореи полагают, что в новой генерации «Соната» приобретет практически неузнаваемый дизайн в сравнении со всеми предшественниками, удивив строгим экстерьером в стиле концепт-кара N Vision 74 образца 2022 года.

Рендер нового поколения Hyundai Sonata

Машине могут достаться визуальные решения в стиле нового поколения модели Nexo, названные «Искусством стали», а также ретро-мотивы.

Переделке должны подвергнуться практически все детали внешности от фар, бамперов, решетки радиатора и фонарей до колесных дисков и линий кузова.

Рендер нового поколения Hyundai Sonata

В интерьере новой «Сонаты» ждут появления мультимедийной системы Pleos Connect, представленной ранее в этом году, а само внутреннее убранство 4-дверки, скорее всего, будет полностью переработано.

Концепция мультимедийной системы Hyundai Pleos Connect

Что касается линейки силовых агрегатов, то она с большой долей вероятности будет опираться на гибриды, в том числе на «мягкие» (MHEV), классические (HEV) и подзаряжаемые (PHEV).

Их мощностные характеристики раскроют ближе к официальной премьере самой машины, намеченной на 2026-2027 годы.