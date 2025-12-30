ДомойАвтоновости сегодняПоказан внедорожный кемпер Odessa: у него уютный интерьер в стиле IKEA

Показан внедорожный кемпер Odessa: у него уютный интерьер в стиле IKEA

Текст: Ростислав Архипов
менее 2 мин. чтения
Копия odessa 035 1

Компания Outside Van, занимающаяся переоборудованием минивэнов, представила один из своих проектов, построенных еще в 2021 году. Кемпер, получивший название Odessa, был разработан на заказ для американской семьи из четырех человек, которые предпочитают велопоходы. 

В основу автодома лег полноприводный Mercedes-Benz Sprinter 2020 года выпуска, который наделили уютным интерьером в стиле IKEA. 

2 9
Кухонный гарнитур кемпера Odessa

Кемперу досталась 3-панельная кровать, которую можно легко превратить в диван, полностью укомплектованная кухня с большим количеством шкафов сверху, а также с раковиной и всей необходимой бытовой техникой для жизни в дороге.

кемпер икеа
Внутреннее убранство кемпера Odessa

За электропитание внутри отвечает литий-ионная энергосистема в сочетании с инвертором мощностью 2000 Вт, вторичным генератором переменного тока и двумя солнечными панелями на 130 Вт.

Их достаточно для того, чтобы обеспечивать необходимую мощность для кондиционера, микроволновой печи, холодильника с морозильной камерой, индукционной варочной панели, вентиляторов, розеток и освещения. 

3 6
Внутреннее убранство кемпера Odessa

Дизельный обогреватель Espar служит для подогрева воды, а обогреватель Webasto отапливает жилой отсек.

Машина обладает автономностью за счет резервуара для пресной воды емкостью 26 галлонов, из которого она подается на раковину и задний внешний душ. 

Сколько заказчики заплатили за этот автодом в 2021 году его производитель не уточняет, но сейчас такой же наверняка будет стоить гораздо дороже.

Фото:Outside Van

