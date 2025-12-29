ДомойАвтоновости сегодняПредставлено роскошное жилище на колесах для путешествий с ночевками по бездорожью

Представлено роскошное жилище на колесах для путешествий с ночевками по бездорожью

boxmanufaktur s denali 720 q expedition vehicle redefines luxury overlanding 257482 1 1

Путешествия на внедорожниках в глушь и последующая ночевка в дикой природе набирают все большую популярность во всем мире. Этот спрос видят компании, специализирующиеся на кемперах, и спешно готовят собственные модели, подходящие под эту тематику.

Одна из них – фирма Bosmanufaktur, представившая внедорожный автодом Denali 720 Q. Это мощный внедорожный кемпер, предназначенный для экспедиций и построенный на шасси Mercedes-Benz Sprinter. Машина оснащена системой полного привода и тяговитым дизельным мотором 419 CDI.

boxmanufaktur s denali 720 q expedition vehicle redefines luxury overlanding 2 1
Кемпер Bosmanufaktur Denali 720 Q

Denali 720 Q создан, чтобы переосмыслить понятие роскоши в мире внедорожных кемперов. Автодом собран из высококачественных деталей и компонентов от лучших производителей в отрасли, таких как Adventure Wagon, RRE Global, CA Tuned Off-Road и Lost Highway.

Sprinter, лежащий в основе этого кемпера, прошел через существенную модернизацию подвески, позволяющую ему штурмовать даже самые серьезные препятствия на бездорожье.

Помогать ему в этом будут внедорожные колеса Agile Offroad, обутые в «зубастые» шины Falken Wildpeak, а также лебедка фирмы Warn и дополнительный комплект освещения. 

boxmanufaktur s denali 720 q expedition vehicle redefines luxury overlanding 11 1

Жилой модуль автодома представляет собой композитный бокс, использующий инновационную систему перекрывающихся панелей c Z-образным сечением. Его задняя часть отведена под отапливаемый гараж и места хранения крупногабаритного снаряжения, в том числе резервуаров для воды и системы фильтрации.

Кемпер оснащен полноценной системой отопления, поэтому пригоден для использования в любую погоду. 

denali кемпер

Внутри предусмотрено спальное место для двух человек, оборудованная бытовой техникой кухня с панорамным окном, обеденная зона и ванная комната с туалетом HeliPott. Последний укомплектован особой системой смешивания для ускорения процесса компостирования, что делает его максимально экологичным. 

boxmanufaktur s denali 720 q expedition vehicle redefines luxury overlanding 9 1

Для автономного электроснабжения автомобиль использует надежную систему EcoFlow с аккумуляторной батареей емкостью 10 кВт/ч.

Управление осуществляется интеллектуальной системой Revotion, а все параметры можно контролировать и регулировать через приложение и встроенный iPad. Для всесезонных приключений гидравлическая система отопления Timberline 2.0 обеспечивает постоянное тепло и горячую воду в любых климатических условиях.

Стоимость автодома Denali 720 Q его разработчик пока не раскрывает. Ожидается, что продажи кемпера начнутся в 2026 году, а основным рынком его сбыта окажется Германия и другие страны ЕС.

