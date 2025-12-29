ДомойАвтоновости сегодняРестайлинговый Hyundai Santa Fe обещает исправить все визуальные недостатки кроссовера

Рестайлинговый Hyundai Santa Fe обещает исправить все визуальные недостатки кроссовера

Текст: Михаил Романченко
В 2023 году Hyundai представил новое, пятое по счету поколение семейного кроссовера Santa Fe. Корейский «паркетник» изменился внешне практически до неузнаваемости, но кардинальные перемены в имидже подверглись критике за ряд неудачных решений.

Так, к примеру, машину ругали за ее несуразные задние фонари, которые располагаются очень низко, а также обладают забавной H-образной графикой, некоторым напоминающей гантели или кости.

Актуальная версия Hyundai Santa Fe

В обновленной версии Santa Fe должен исправить эти недостатки и внести дополнительные коррективы в свою внешность. Если верить изображениям корейской студии «NYMammoth», новый «Санта Фе» избавится от H-образных фар спереди и фонарей сзади, заменив их совсем другим визуальным решением.

Рестайлинговая версия Hyundai Santa Fe 5 поколения (неофициальный рендер)

Машине достанется вертикальная светотехника, объединять которую между собой предстоит узкой светодиодной полосе, образующей большую световую литеру «H».

Помимо переделке оптики кроссовер ждет модернизация бамперов и решетки радиатора, но боковины кузова, вероятно, останутся нетронутыми.

Рестайлинговая версия Hyundai Santa Fe 5 поколения (неофициальный рендер)

Никаких пертурбаций с точки зрения агрегатной линейки в машине не ждут от слова «совсем». Корейский «паркетник» должен сохранить в своей гамме нынешние бензиновые моторы, работающие как в составе мягко-гибридной, классической, так и подключаемой гибридной системы.

В самой продвинутой модификации можно будет рассчитывать на мощность до 281 лошадиной силы и 422 Нм. 

Справить премьеру модернизированный Hyundai Santa Fe может в ближайшие 12 месяцев. 

