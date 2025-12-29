Рестайлинговый Hyundai Santa Fe обещает исправить все визуальные недостатки кроссовера

В 2023 году Hyundai представил новое, пятое по счету поколение семейного кроссовера Santa Fe. Корейский «паркетник» изменился внешне практически до неузнаваемости, но кардинальные перемены в имидже подверглись критике за ряд неудачных решений.
Так, к примеру, машину ругали за ее несуразные задние фонари, которые располагаются очень низко, а также обладают забавной H-образной графикой, некоторым напоминающей гантели или кости.
В обновленной версии Santa Fe должен исправить эти недостатки и внести дополнительные коррективы в свою внешность. Если верить изображениям корейской студии «NYMammoth», новый «Санта Фе» избавится от H-образных фар спереди и фонарей сзади, заменив их совсем другим визуальным решением.
Машине достанется вертикальная светотехника, объединять которую между собой предстоит узкой светодиодной полосе, образующей большую световую литеру «H».
Помимо переделке оптики кроссовер ждет модернизация бамперов и решетки радиатора, но боковины кузова, вероятно, останутся нетронутыми.
Никаких пертурбаций с точки зрения агрегатной линейки в машине не ждут от слова «совсем». Корейский «паркетник» должен сохранить в своей гамме нынешние бензиновые моторы, работающие как в составе мягко-гибридной, классической, так и подключаемой гибридной системы.
В самой продвинутой модификации можно будет рассчитывать на мощность до 281 лошадиной силы и 422 Нм.
Справить премьеру модернизированный Hyundai Santa Fe может в ближайшие 12 месяцев.