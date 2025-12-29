ДомойАвтоновости сегодняНовый корейский седан бизнес-класса: первые изображения

Новый корейский седан бизнес-класса: первые изображения

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
5555 1

В линейку моделей компании Hyundai бизнес-седан Grandeur вошел еще в конце 80-х. Первоначально автомобиль базировался на платформе Mitsubishi, но на заре 2000-х превратился в 100-процентный продукт самой «Хендэ». 

Нынешнее, седьмое поколение Grandeur дебютировало в 2022-м году. Ожидается, что рестайлинг этого автомобиля состоится ориентировочно в 2026-м. Чего можно ждать от дизайна такой 4-дверки накануне показала студия «NYMammoth».

Корейские дизайнеры подготовили серию рендеров обновленного Hyundai Grandeur с оглядкой на шпионские фотографии прототипов этого седана. И если верить им, реформенная бизнес-четырехдверка переживет лишь точечные перемены в экстерьере в сравнении с предшественницей.

22332 1
Слева – актуальный Hyundai Grandeur, справа – рендер обновленного седана

Новому варианту этой модели может достаться более широкий фонарь дневных ходовых огней спереди, проходящий вдоль всей нижней кромки капота, переделанный блок передней головной светотехники в виде узкой горизонтальной полосы и расширенная решетка радиатора, интегрированная в слегка модернизированный бампер.

333 1 1
Рендер обновленного Hyundai Grandeur

В профиль машина, судя по рендерам, не изменится, а ее корму на изображениях не показали. Впрочем, скорее всего, перемены в задней части седана если и будут, то вряд ли существенными.

Агрегатная составляющая Grandeur с рестайлингом должна также остаться неизменной. Нынешняя седьмая генерация этой модели комплектуется 2,5-литровым 4-цилиндровым атмосферным бензиновым мотором GDI на 198 лошадиных сил, а также 3,5-литровым двигателем V6 на 300 «сил».

Для покупателей доступен в том числе мягкий гибрид на базе 1,6-литрового турбомотора, развивающий до 230 л.с. Список трансмиссий включает в себя шестискоростную АКПП и 8-диапазонный «автомат». Привод в зависимости от версии можно выбирать между передним или полным. 

Презентация реформенного Hyundai Grandeur запланирована на первый квартал 2026 года.

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:NYMammoth

Читайте также:

Последние новости:

Самый дорогой в мире Mercedes G-Class собран в...

Представлено роскошное жилище на колесах для путешествий с...

Рестайлинговый Hyundai Santa Fe обещает исправить все визуальные...

Новый BMW X5 (G65) начинает раскрываться в подробностях

Рестайлинговый Lexus RX может сильно удивить поклонников этого...

Фото легендарной Toyota AE86, оккупированной кошками, стали вирусными...

Популярный компакт-кроссовер Honda сменит поколение и платформу в...

Toyota вот-вот сменит поколение «внедорожника-везунчика»: изображения

Владельцы Toyota RAV4 нашли применение «кнопки бедности» в...

Машины 4 японских автопроизводителей имеют самые высокие шансы...

Новый Mitsubishi Pajero могут запустить в конце 2026...

Известный минивэн Toyota превратили в романтическую комнату для...

Toyota оказались автомобилями, в которых можно успешно хранить...

Xtura Class C: роскошный автодом на базе Mercedes,...

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+