Новый корейский седан бизнес-класса: первые изображения

В линейку моделей компании Hyundai бизнес-седан Grandeur вошел еще в конце 80-х. Первоначально автомобиль базировался на платформе Mitsubishi, но на заре 2000-х превратился в 100-процентный продукт самой «Хендэ».

Нынешнее, седьмое поколение Grandeur дебютировало в 2022-м году. Ожидается, что рестайлинг этого автомобиля состоится ориентировочно в 2026-м. Чего можно ждать от дизайна такой 4-дверки накануне показала студия «NYMammoth».

Корейские дизайнеры подготовили серию рендеров обновленного Hyundai Grandeur с оглядкой на шпионские фотографии прототипов этого седана. И если верить им, реформенная бизнес-четырехдверка переживет лишь точечные перемены в экстерьере в сравнении с предшественницей.

Слева – актуальный Hyundai Grandeur, справа – рендер обновленного седана

Новому варианту этой модели может достаться более широкий фонарь дневных ходовых огней спереди, проходящий вдоль всей нижней кромки капота, переделанный блок передней головной светотехники в виде узкой горизонтальной полосы и расширенная решетка радиатора, интегрированная в слегка модернизированный бампер.

Рендер обновленного Hyundai Grandeur

В профиль машина, судя по рендерам, не изменится, а ее корму на изображениях не показали. Впрочем, скорее всего, перемены в задней части седана если и будут, то вряд ли существенными.

Агрегатная составляющая Grandeur с рестайлингом должна также остаться неизменной. Нынешняя седьмая генерация этой модели комплектуется 2,5-литровым 4-цилиндровым атмосферным бензиновым мотором GDI на 198 лошадиных сил, а также 3,5-литровым двигателем V6 на 300 «сил».

Для покупателей доступен в том числе мягкий гибрид на базе 1,6-литрового турбомотора, развивающий до 230 л.с. Список трансмиссий включает в себя шестискоростную АКПП и 8-диапазонный «автомат». Привод в зависимости от версии можно выбирать между передним или полным.

Презентация реформенного Hyundai Grandeur запланирована на первый квартал 2026 года.