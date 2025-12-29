ДомойАвтоновости сегодняПопулярный компакт-кроссовер Honda сменит поколение и платформу в 2027 году

Популярный компакт-кроссовер Honda сменит поколение и платформу в 2027 году

Текст: Алиса Шашкова
Актуальная версия компактного кроссовера Honda HR-V была представлена в 2021 году и прошла незначительное обновление в 2024-м, поменявшись визуально и обзаведясь гибридной силовой установкой e:HEV.

Как сообщают японские СМИ со ссылкой на собственные источники, новое поколение HR-V должно дебютировать в 2027-м году и сменить платформу. 

Актуальный Honda HR-V

Актуальный кроссовер останется на рынке до 2027 года, а его финальная версия появится в конце 2026-го. Предполагается, что полностью модернизированный HR-V будет оснащен совершенно новой платформой, разработанной на основе ранее представленного прототипа Honda.

Эта модульная «тележка» специально предназначена для таких моделей как CR-V и Civic и сейчас находится на этапе тестов.

С новой архитектурой HR-V обещает повысить жесткость кузова на скручивание и стать легче предшественника, что позитивным образом скажется на его управляемости и расходе топлива.

Одновременно с этим машине должна достаться силовая установка e:HEV нового поколения, которую сватают под капот следующих генераций бестселлеров Civic и Accord. В ее основу может лечь 1,5-литровый ДВС, сопряженный с двумя электрическими моторами. Мощностные характеристики этой системы пока засекречены.

Фото:Honda

