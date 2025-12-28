Известный минивэн Toyota превратили в романтическую комнату для свиданий на колесах

В последнее время в мире наметилась тенденция к переоборудованию многих популярных легковых минивэнов в кемперы. И иногда их тематическая направленность бывает экстравагантной.

Фирма «Small Vans Big World» из США, известная проектами по переоборудованию небольших минивэнов и фургонов в мини-автодома, представила собственный проект на базе популярной модели Toyota Sienna.

Судя по оформлению внутреннего убранства, основной тематикой кемпера станут романтические свидания для двух возлюбленных.

Взглянув на автомобиль снаружи большинству людей не придет в голову, что внутри минивэна скрывается жилое пространство. Машина оснащена двумя автоматическими дверями, но вход в кемпер только один, поскольку вторая дверь загораживается мебелью.

Жилой отсек представляет собой компактное, но продуманное пространство с мебелью цвета шалфея, розовым диваном с цветочными принтами, встроенными светодиодными лентами, виниловым напольным покрытием, имитирующим дерево, а также скругленными элементами интерьера, такими как стол и столешница.

Для хранения вещей предусмотрены четыре больших открытых отсека — два у входа и один с противоположной стороны. Также имеется шкафчик, в котором размещается переносной туалет.

В одном из двух открытых ниш размещена основная система электропитания автомобиля: портативная электростанция Jackery. Благодаря тому, что Sienna является гибридом, оснащенным встроенным инвертором, эта система подает питание на две розетки в салоне. Это позволяет использовать ее в качестве дополнительного источника питания.

Помимо нее можно рассчитывать на дополнительную батарею на 12 В, которая заряжается от солнечной панели мощностью 100 Вт.

За счет встроенной системы электропитания можно оставлять кондиционер включенным на протяжении всей ночи и машина будет заводить и глушить двигатель по мере необходимости, чтобы избежать разрядки аккумулятора.

На диване, который быстро трансформируется в кровать (нажатием одной кнопки), может с комфортом разместиться до двух человек. По бокам от него располагаются два отделения, которые можно использовать в качестве прикроватных тумбочек, а под ними есть два вместительных выдвижных ящика.

За сдвижной дверью со стороны пассажира предусмотрен откидной столик, который сочетается со столешницей и идеально подходит для приготовления пищи на открытом воздухе.

Под раковиной находится простая система водопровода, состоящая из двух 9-литровых канистр (для чистой воды и сточных вод). Кроме того, в кухонный гарнитур встроен небольшой холодильник.

Сколько будет стоить такой кемпер для романтических путешествий его разработчик не уточняет, предлагая потенциальным заказчикам обратиться к нему напрямую и выбрать все необходимые для машины опции.