Xtura Class C: роскошный автодом на базе Mercedes, которому не страшен снег и грязь

На рынке кемперов существует не так много моделей, которые с одинаковой легкостью способны пересекать снежные и грязевые преграды на своем пути и при этом обладать просторным и уютным жилым пространством внутри.

Недавно число таких машин пополнилось моделью Xtura, разработанной компанией Eura Mobil. Эта фирма работает с 1983 года, но делала автофургоны для жизни гораздо раньше (с 1959 года), когда называлась Blessing Caravans.

Автодом Euro Mobile Xtura Class C

Новая модель этой компании получила полное имя Xtura Class C и базируется на Mercedes Sprinter.

Автомобиль оснащен 2-литровым 195-сильным двигателем этого фургона и системой полного привода, а также выделяется на фоне классического «Спринтера» увеличенным дорожным просветом, защитой днища и комплектом внедорожных покрышек AT, позволяющих кемперу штурмовать снежные и грязевые препятствия.

Жилой модуль из утепленного алюминиевого каркаса и стеклопластика оборудован всем, что необходимо, для комфортного проживания в дороге. Пол, как и баки с водой, обогреваются, что позволяет пользоваться кемпером в любых погодных условиях.

Передние сиденья обладают поворотной конструкцией, рядом с ними предусмотрены два дополнительных стационарных кресла, а посередине складной стол.

Есть компактная кухня с гибридной плитой, работающей как на газе, так и на электричестве, холодильник, и даже туалет с душевой кабиной.

Спальное место спроектировано в классическом европейском стиле и находится на возвышении над ящиками для хранения вещей, разделяясь на две отдельные кровати, которые подойдут для сна даже рослым взрослым.

Питание электроприборов осуществляется от аккумуляторов, заряжающихся от солнечных панелей на крыше.

Окончательную стоимость модели Xtura Class C разработчик этого автодома не раскрывает, поскольку она зависит от выбранного оснащения. Но базовая цена такого кемпера может составить порядка 160 тысяч евро (примерно 15 миллионов рублей).