Новый компактный минивэн Nissan на базе Renault станет автомобилем глобального масштаба

Текст: Михаил Романченко
Не так давно Nissan выложил на своих страницах в соцсетях первые тизеры нового компактного минивэна, который получит название Gravite. Машину обещают представить уже в начале следующего года, а сама она позиционируется как преемник аналогичной по формату модели Livina. 

Накануне стало известно, что новый компактвэн Nissan рассматривается руководством компании как глобальная модель, продавать которую будут не только в Индии, но и на многих других рынках планеты.

Подтвержденных подробностей о новом Nissan Gravite пока совсем мало. Известно лишь, что машина будет представлять собой клона Renault Triber, построенного на «реношной» платформе CMF-A.

Nissan Gravite (официальный тизер)

Автомобиль должен удивить своей практичностью и универсальностью, а также наличием несмотря на компактные размеры кузова семи посадочных мест внутри. 

Название машины, скорее всего, было вдохновлено словом «Гравитация». Судя по первым тизерам, минивэн получит светодиодные фары современного дизайна, рельефный капот, широкую радиаторную решетку с крупными ячейками, спортивный бампер с выступающими углами, а также классические прямоугольные блоки фонарей, визуально соединенные хромированной полосой на двери багажника.

251228 30442 47 DD69H 1
Nissan Gravite (официальный тизер)

Ожидается, что двигатель нового бюджетного минивэна Nissan окажется тем же, что и в случае с родственным Renault Triber.

Речь идет о литровом атмосферном бензиновом моторе мощностью 71 лошадиную силу и 96 Нм. Ассистировать ему предстоит 5-скоростной МКПП или роботизированной коробке передач с одним сцеплением. 

В продаже новый Nissan Gravite появится в течение 2026 года.

Фото:Nissan

