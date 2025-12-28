ДомойАвтоновости сегодняНовое поколение Nissan Altima показалось на реалистичных изображениях

Новое поколение Nissan Altima показалось на реалистичных изображениях

Текст: Алиса Шашкова
менее 2 мин. чтения
Действующая генерация седана Nissan Altima продается с 2018 года. Японская четырехдверка была обновлена в 2022-м и ходили слухи, что ее снимут с производства, но машина внезапно прошла через второй рестайлинг неделю назад. 

А теперь, по слухам, «Ниссан» работает над совершенно новой «Алтима», которая получит новейший дизайн компании и абсолютно другое оснащение.

По мнению независимого дизайнера «Digimods Design», в новом поколении Altima обещает примерить внешность, которая ранее досталась модернизированному минивэну Elgrand. 

Новое поколение Nissan Altima (неофициальный рендер)

Большой седан может приобрести переднюю панель кузова с необычным образом скроенной решеткой радиатора в виде пикселей, состыкованной с аналогичными по «начинке» дневными ходовыми огнями и узкими фарами.

Над капотом расположится узкая светодиодная полоса, бамперы получат более угловатые линии, а корма обзаведется новым сквозным блоком фонарей и спойлером на крышке багажника.

Новое поколение Nissan Altima (неофициальный рендер)

Ожидается, что в новом поколении Altima избавится от 2,5-литрового атмосферного двигателя с вариатором, но сохранит опциональную систему полного привода, положенную его американской версии.

В подкапотном пространстве машины, если верить инсайдерам, может расположиться гибридная система e:Power третьей генерации, доставшаяся новому Elgrand.

В ее состав входит бензиновый ДВС ZR15DDTe и электрический довесок, включающий в себя тяговый мотор, генератор, инвертор, редуктор и трансмиссию. Мощностные характеристики этой силовой установки пока неизвестны. 

Справить премьеру новый Nissan Altima может примерно через 2-3 года.

Фото:Digimods Design

