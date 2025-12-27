Популярный корейский компакт-кроссовер не узнают в новом поколении

Hyundai завершает работы по созданию нового поколения кроссовера Tucson. Машина, финальное обновление которой состоялось в 2023 году, готовится к шагу в пятую по счету генерацию.

Что принесет с собой эта модернизация для Tucson предположили дизайнеры студии «Digimods Design».

По мнению авторов изображений, новое поколение популярного «паркетника» Hyundai примерит более квадратный профиль с острыми линиями и обзаведется фарами, схожими с концепт-каром Crater.

Hyundai Tucson 5 поколения (спекулятивный рендер)

Машине может также достаться «заглушенная» решетка радиатора, функции которой будут отведены крупному прямоугольному воздухозаборнику в бампере, и новый блок задних фонарей, не похожий на нынешнюю светотехнику кормы этого кроссовера.

Габариты Tucson нового поколения, по слухам, вырастут, и обеспечат больший объем пространства внутри автомобиля, чем сейчас.

Hyundai Tucson 5 поколения (спекулятивный рендер)

Продавать кроссовер, скорее всего, будут исключительно с гибридными силовыми установками, в том числе с классическим бензиново-электрическим агрегатом HEV на 235-255 лошадиных сил и подключаемым (PHEV) на 268 л.с. с запасом хода на электротяге около 100 километров.

Также ходят слухи о высокопроизводительной версии «N», в которой мощность машины достигнет 300 лошадиных сил.

Премьера новой генерации Hyundai Tucson должна состояться в третьем квартале 2026 года.