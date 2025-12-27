Новое поколение внедорожника Toyota Fortuner украдет дизайн Hilux

Toyota Fortuner актуального поколения ведет свою историю с далекого 2015 года. Обновление этого рамного внедорожника датировано 2020-м годом, а это значит что уже совсем скоро машина переберется в свежую генерацию.

Спойлер на тему того, как будет выглядеть новый «Форчунер», дала презентация нового Toyota Hilux. Модели построены на одной и той же платформе IMV. И это не изменится в их свежих итерациях.

Дизайн-студия «Digimods Design» опубликовала первые рендеры «третьего» Fortuner, наделив его элементами экстерьера, ранее дебютировавшими в новых «Хайлакс».

Toyota Fortuner 3 поколения (неофициальный рендер)

Машине достались «злые» фары с агрессивными светодиодными дневными ходовыми огнями, решетка радиатора из множества ячеек, окрашенная в цвет кузова и сложный по конструкции передний бампер с пластиковой серебристой накладкой.

Боковины кузова, судя по рендерам, не изменились. А корма приобрела новый блок задних фонарей, который, в свою очередь, оказался срисован не с Hilux, а со свежего Toyota RAV4.

Toyota Fortuner 3 поколения (неофициальный рендер)

Ожидается, что технически новый Fortuner повторит своего родственника в кузове пикап, унаследовав у него 2,7-литровый бензиновый атмосферный мотор на 166 лошадиных сил и 2,8-литровый дизельный агрегат на 177 «сил». Скорее всего у последнего будет также гибридная версия.

Кроме того, не исключен вариант, при котором у Fortuner появится по аналогии с Hilux полностью электрическая модификация, но пока это только слухи.

Презентация реформенного внедорожника должна состояться в 2026 году.