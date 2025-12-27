Популярный минивэн Honda научили выглядеть как «классического американца»

Компания DAMD, специализацией которой является модернизация и доработка автомобилей японских марок, представила новую версию популярного минивэна Honda Step WGN. Машина получила имя Resonator и появится в продаже в ближайшие месяцы.

Отличительной чертой такого «вэна» стала полностью переработанная передняя часть кузова, включающая в себя новый капот с рельефными линиями, черную решетку радиатора в стиле ретро, квадратные фары, и более прочные и устойчивые к царапинам бамперы, напоминающие по виду те, что ставились на классические американские фургоны.

Honda Step WGN Resonator

Дополнительно «передку» специального Step WGN добавили пять фонарей с янтарным светом над лобовым стеклом, а боковые части кузова украсили пластиковой отделкой «под состаренное дерево».

Еще автомобиль приобрел хромированные диски в стиле ретро, обутые во внедорожные покрышки Toyo Open Coyntry A/T.

Что касается силовой установки, то машина продолжит использовать стандартные для себя 1,5-литровый бензиновый мотор VTEC с турбонаддувом и 2-литровый гибридный силовой агрегат e:HEV мощностью 150 и 184 лошадиные силы соответственно.

Сколько будет стоить комплект доработок для Honda Step WGN от DAMD «под ретро» объявят в начале 2026 года. Предлагать его, как и все остальные, собираются только в Японии.